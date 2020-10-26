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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

26.10.2020 14:46
GÜNCEL HABERLER



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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Hayır (No)
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26/10/2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.10.2020 tarih ve E-12233903-350.09-10695 sayılı yazısı ile, Şirketimiz İşletme Adının            "YAPI KREDİ PORTFÖY" olarak tarafımızdan kullanımına izin verilmiştir. 
Kamunun bilgisine sunarız. 
Saygılarımızla, 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883735


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Altın Ons 1.902 1.903 0,61  
Altın Gr. 495 495 7,68  
Cumhuriyet 3.267 3.316 59,00  
Tam 3.253 3.334 44,10  
Yarım 1.572 1.613 21,33  
Çeyrek 789 806 10,66  
Gümüş.Ons 24,25 24,29 -0,33  
Gümüş Gr. 6,29 6,30 -0,00  
B. Petrol 41,09 41,09 -0,98  
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