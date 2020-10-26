***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26/10/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 23.10.2020 tarih ve E-12233903-350.09-10695 sayılı yazısı ile, Şirketimiz İşletme Adının "YAPI KREDİ PORTFÖY" olarak tarafımızdan kullanımına izin verilmiştir.Kamunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883735BIST