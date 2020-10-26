***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
26.10.2020 14:46
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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26/10/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.10.2020 tarih ve E-12233903-350.09-10695 sayılı yazısı ile, Şirketimiz İşletme Adının "YAPI KREDİ PORTFÖY" olarak tarafımızdan kullanımına izin verilmiştir.
Kamunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883735
BIST
16:021.147
En Yüksek
|Değişim
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler16:02
|RTALB
|49,52
|262.511.330
|% 10,00
|
|KARTN
|1.362,00
|231.511.079
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|496.718
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.658.754
|% 10,00
|
|LINK
|48,48
|6.223.814
|% 9,98
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|DNISI
|10,71
|9.470.761
|% -10,00
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|TEKTU
|1,71
|87.633.815
|% -10,00
|
|POLHO
|3,69
|90.329.998
|% -10,00
|
|MAVI
|39,78
|71.307.802
|% -10,00
|
|PENGD
|4,95
|33.456.820
|% -10,00
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|TSKB
|1,80
|2.126.829.884
|% -1,10
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|ECILC
|7,33
|1.135.625.847
|% 2,52
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|GARAN
|6,84
|852.283.142
|% -3,25
|
|SISE
|6,45
|718.429.382
|% -5,29
|
|FENER
|36,68
|644.577.544
|% -3,37
|
|TSKB
|1,80
|2.126.829.884
|% -1,10
|
|SKBNK
|1,77
|507.719.413
|% -5,35
|
|EKGYO
|1,71
|376.319.979
|% -6,04
|
|KRDMD
|3,37
|601.195.307
|% -3,16
|
|YKBNK
|2,11
|337.788.676
|% -4,95
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0878
|8,0902
|% 1,55
|
|Euro
|9,5571
|9,5652
|% 1,23
|
|Sterlin
|10,5027
|10,5554
|% 1,35
|
|Frank
|8,8841
|8,9376
|% 1,23
|
|Riyal
|2,1513
|2,1620
|% 1,57
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|16:02
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.902
|1.903
|0,61
|
|Altın Gr.
|495
|495
|7,68
|
|Cumhuriyet
|3.267
|3.316
|59,00
|
|Tam
|3.253
|3.334
|44,10
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|21,33
|
|Çeyrek
|789
|806
|10,66
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,29
|-0,33
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|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,00
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|B. Petrol
|41,09
|41,09
|-0,98
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