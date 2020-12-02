***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.12.2020 14:54
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YKS) Yapı Kredi Portföy İstanbul Serbest Fon 02/11/2020 - 30/11/2020 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890938
BIST
17:071.326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,17
|Açılış
|: 1.327
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.339
En Düşük
1.318
17:077,8335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8531
En Düşük
7,7709
17:079,4576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0024
|Açılış
|: 9,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,4802
En Düşük
9,4041
17:07458,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,85
|Açılış
|: 458,68
|
|Önceki Kapanış
|: 456,83
|
461,23
En Düşük
453,13
BIST En Aktif Hisseler17:05
|NIBAS
|77,75
|9.037.711
|% 9,97
|
|TKNSA
|14,67
|486.893.623
|% 9,97
|
|CASA
|95,45
|823.065
|% 9,97
|
|AYES
|12,46
|829.034
|% 9,97
|
|NUHCM
|48,56
|102.371.720
|% 9,96
|
|RODRG
|15,23
|7.970.454
|% -9,99
|
|PAMEL
|23,10
|1.484.497
|% -9,98
|
|IZTAR
|13,49
|675.192
|% -9,95
|
|SERVE
|14,58
|228.216
|% -8,88
|
|IZMDC
|19,30
|17.561.495
|% -5,11
|
|THYAO
|12,36
|3.990.428.084
|% -1,12
|
|GARAN
|9,25
|2.298.108.312
|% 0,22
|
|PGSUS
|64,10
|1.440.587.779
|% 1,91
|
|KRDMD
|4,97
|1.272.863.071
|% 0,61
|
|SISE
|6,92
|1.243.421.272
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,18
|1.242.793.690
|% -0,46
|
|THYAO
|12,36
|3.990.428.084
|% -1,12
|
|YKBNK
|2,95
|839.512.211
|% -1,34
|
|PETKM
|4,26
|1.127.440.721
|% 0,00
|
|KRDMD
|4,97
|1.272.863.071
|% 0,61
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8299
|7,8339
|% 0,03
|
|Euro
|9,4512
|9,4566
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,3921
|10,4442
|% -0,83
|
|Frank
|8,7116
|8,7641
|% 0,50
|
|Riyal
|2,0833
|2,0938
|% 0,09
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|4,73
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,90
|
|Cumhuriyet
|3.047
|3.093
|10,00
|
|Tam
|3.025
|3.102
|2,67
|
|Yarım
|1.462
|1.500
|1,29
|
|Çeyrek
|733
|750
|0,64
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,72
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,98
|-0,06
|
|B. Petrol
|47,34
|47,34
|-0,08
|