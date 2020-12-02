***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.12.2020 14:54
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(YPP)Yapı Kredi Portföy PY Kuzguncuk Serbest Fon 02/11/2020 - 30/11/2020 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890943
BIST
17:051.326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,12
|Açılış
|: 1.327
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.339
En Düşük
1.318
17:057,8339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0025
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8531
En Düşük
7,7709
17:059,4566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0014
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,4802
En Düşük
9,4041
17:05458,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,79
|Açılış
|: 458,63
|
|Önceki Kapanış
|: 456,83
|
461,23
En Düşük
453,13
BIST En Aktif Hisseler17:05
|TKNSA
|14,67
|486.749.358
|% 9,97
|
|NIBAS
|77,75
|8.962.216
|% 9,97
|
|CASA
|95,45
|823.065
|% 9,97
|
|AYES
|12,46
|829.034
|% 9,97
|
|NUHCM
|48,56
|102.371.720
|% 9,96
|
|RODRG
|15,23
|7.970.454
|% -9,99
|
|PAMEL
|23,10
|1.484.497
|% -9,98
|
|IZTAR
|13,49
|675.192
|% -9,95
|
|SERVE
|14,58
|228.216
|% -8,88
|
|IZMDC
|19,21
|17.444.287
|% -5,56
|
|THYAO
|12,41
|3.956.078.390
|% -0,72
|
|GARAN
|9,26
|2.285.545.513
|% 0,33
|
|PGSUS
|64,45
|1.424.847.205
|% 2,46
|
|KRDMD
|4,98
|1.266.652.851
|% 0,81
|
|EKGYO
|2,19
|1.241.469.963
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,19
|1.241.469.963
|% 0,00
|
|THYAO
|12,41
|3.956.078.390
|% -0,72
|
|YKBNK
|2,94
|829.898.583
|% -1,67
|
|PETKM
|4,27
|1.114.860.948
|% 0,23
|
|KRDMD
|4,98
|1.266.652.851
|% 0,81
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8299
|7,8339
|% 0,03
|
|Euro
|9,4512
|9,4566
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,3988
|10,4509
|% -0,77
|
|Frank
|8,7081
|8,7606
|% 0,46
|
|Riyal
|2,0839
|2,0944
|% 0,12
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|4,60
|
|Altın Gr.
|458
|458
|1,40
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|2,00
|
|Tam
|3.028
|3.104
|4,96
|
|Yarım
|1.463
|1.501
|2,40
|
|Çeyrek
|734
|751
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,77
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,05
|
|B. Petrol
|47,31
|47,31
|-0,11
|