***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.01.2021 09:49
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(YKS) Yapı Kredi Portföy İstanbul Serbest Fon 01/12/2020 - 31/12/2020 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896930
BIST
12:331.502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,82
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.503
En Düşük
1.486
12:337,3933
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0289
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4298
En Düşük
7,3804
12:339,0812
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0122
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1201
En Düşük
9,0630
12:33462,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,69
|Açılış
|: 462,10
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
464,58
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler12:33
|DOBUR
|23,32
|2.557.361
|% 10,00
|
|SNKRN
|31,76
|380.612
|% 9,97
|
|PSDTC
|23,84
|20.676.688
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|20.676.688
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|20.676.688
|% 9,96
|
|OLMIP
|10,80
|951.998
|% -10,00
|
|KENT
|305,60
|622.507
|% -9,99
|
|BRMEN
|2,81
|1.636.999
|% -9,94
|
|SERVE
|14,25
|43.306
|% -9,24
|
|MZHLD
|28,50
|27.930
|% -8,18
|
|GUBRF
|73,10
|1.625.948.391
|% -5,62
|
|KOZAL
|110,20
|899.107.034
|% 3,67
|
|KARSN
|3,73
|710.116.433
|% 4,48
|
|KRDMD
|5,98
|689.547.314
|% 1,70
|
|EKGYO
|2,33
|632.675.578
|% -0,85
|
|EKGYO
|2,33
|632.675.578
|% -0,85
|
|KARSN
|3,73
|710.116.433
|% 4,48
|
|KRDMD
|5,98
|689.547.314
|% 1,70
|
|YKBNK
|3,09
|351.332.479
|% 0,65
|
|GSDHO
|2,58
|266.609.067
|% 2,79
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3853
|7,3933
|% -0,39
|
|Euro
|9,0703
|9,0812
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,0151
|10,0653
|% -0,20
|
|Frank
|8,3795
|8,4300
|% -0,07
|
|Riyal
|1,9657
|1,9756
|% -0,31
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|0,49
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|16,00
|
|Tam
|3.049
|3.126
|20,08
|
|Yarım
|1.474
|1.512
|9,71
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|27,35
|27,40
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|51,12
|51,12
|0,03
|