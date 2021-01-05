***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.01.2021 09:49
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YPK) Yapı Kredi Portföy Galata Serbest Fon 01/12/2020 - 31/12/2020 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896931
BIST
12:331.502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,82
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.503
En Düşük
1.486
12:337,3933
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0289
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4298
En Düşük
7,3804
12:339,0812
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0122
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1201
En Düşük
9,0630
12:33462,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,69
|Açılış
|: 462,10
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
464,58
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler12:33
|DOBUR
|23,32
|2.557.361
|% 10,00
|
|SNKRN
|31,76
|380.612
|% 9,97
|
|PSDTC
|23,84
|20.676.688
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|20.676.688
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|20.676.688
|% 9,96
|
|OLMIP
|10,80
|951.998
|% -10,00
|
|KENT
|305,60
|622.507
|% -9,99
|
|BRMEN
|2,81
|1.636.999
|% -9,94
|
|SERVE
|14,25
|43.306
|% -9,24
|
|MZHLD
|28,50
|27.930
|% -8,18
|
|GUBRF
|72,90
|1.628.539.758
|% -5,87
|
|KOZAL
|110,30
|904.083.266
|% 3,76
|
|KARSN
|3,73
|711.509.123
|% 4,48
|
|KRDMD
|5,98
|690.590.775
|% 1,70
|
|EKGYO
|2,32
|644.439.012
|% -1,28
|
|EKGYO
|2,32
|644.439.012
|% -1,28
|
|KARSN
|3,73
|711.509.123
|% 4,48
|
|KRDMD
|5,98
|690.590.775
|% 1,70
|
|YKBNK
|3,10
|351.543.500
|% 0,98
|
|GSDHO
|2,58
|266.844.504
|% 2,79
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3853
|7,3933
|% -0,39
|
|Euro
|9,0703
|9,0812
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,0127
|10,0629
|% -0,22
|
|Frank
|8,3749
|8,4254
|% -0,13
|
|Riyal
|1,9653
|1,9752
|% -0,33
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|1,54
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,51
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|16,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|16,46
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|7,97
|
|Çeyrek
|738
|755
|3,98
|
|Gümüş.Ons
|27,40
|27,44
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|0,01
|
|B. Petrol
|51,19
|51,19
|0,10
|