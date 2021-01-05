***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.01.2021 09:49
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YPL) Yapı Kredi Portföy Balat Serbest Özel Fon 01/12/2020 - 31/12/2020 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896933
BIST
12:341.502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 7,03
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.503
En Düşük
1.486
12:347,3905
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0317
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4298
En Düşük
7,3804
12:349,0791
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0143
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1201
En Düşük
9,0630
12:34462,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,69
|Açılış
|: 462,10
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
464,58
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler12:32
|DOBUR
|23,32
|2.557.361
|% 10,00
|
|SNKRN
|31,76
|380.612
|% 9,97
|
|PSDTC
|23,84
|20.676.688
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|20.676.688
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|20.676.688
|% 9,96
|
|OLMIP
|10,80
|951.998
|% -10,00
|
|KENT
|305,60
|622.507
|% -9,99
|
|BRMEN
|2,81
|1.636.999
|% -9,94
|
|SERVE
|14,25
|43.306
|% -9,24
|
|NIBAS
|52,50
|12.869.756
|% -8,22
|
|GUBRF
|72,95
|1.631.735.705
|% -5,81
|
|KOZAL
|110,40
|908.774.246
|% 3,86
|
|KARSN
|3,73
|712.383.727
|% 4,48
|
|KRDMD
|5,98
|692.069.502
|% 1,70
|
|EKGYO
|2,33
|645.346.678
|% -0,85
|
|EKGYO
|2,33
|645.346.678
|% -0,85
|
|KARSN
|3,73
|712.383.727
|% 4,48
|
|KRDMD
|5,98
|692.069.502
|% 1,70
|
|YKBNK
|3,10
|352.581.567
|% 0,98
|
|GSDHO
|2,58
|266.922.328
|% 2,79
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3883
|7,3942
|% -0,38
|
|Euro
|9,0714
|9,0829
|% -0,12
|
|Sterlin
|10,0071
|10,0573
|% -0,28
|
|Frank
|8,3690
|8,4194
|% -0,20
|
|Riyal
|1,9651
|1,9750
|% -0,34
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|2,05
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,56
|
|Cumhuriyet
|3.059
|3.106
|12,00
|
|Tam
|3.046
|3.123
|17,46
|
|Yarım
|1.472
|1.511
|8,45
|
|Çeyrek
|738
|755
|4,22
|
|Gümüş.Ons
|27,44
|27,47
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,00
|
|B. Petrol
|51,16
|51,16
|0,07
|