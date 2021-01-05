***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.01.2021 09:50
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
(YZF) Yapı Kredi Portföy Py Erenköy Serbest (Döviz) Özel Fon 01/12/2020 - 31/12/2020 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896941
BIST
12:411.503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,89
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.504
En Düşük
1.486
12:417,3930
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0292
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4298
En Düşük
7,3804
12:419,0741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0193
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1201
En Düşük
9,0630
12:41462,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,46
|Açılış
|: 462,34
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
464,58
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler12:41
|DOBUR
|23,32
|2.557.361
|% 10,00
|
|SNKRN
|31,76
|380.612
|% 9,97
|
|PSDTC
|23,84
|20.711.947
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|20.711.947
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|20.711.947
|% 9,96
|
|OLMIP
|10,80
|951.998
|% -10,00
|
|KENT
|305,60
|622.507
|% -9,99
|
|BRMEN
|2,81
|1.636.999
|% -9,94
|
|SERVE
|14,25
|43.306
|% -9,24
|
|NIBAS
|52,05
|14.357.337
|% -9,00
|
|GUBRF
|72,55
|1.644.444.053
|% -6,33
|
|KOZAL
|109,80
|922.896.489
|% 3,29
|
|KARSN
|3,74
|720.145.976
|% 4,76
|
|KRDMD
|5,98
|699.663.408
|% 1,70
|
|EKGYO
|2,33
|646.667.708
|% -0,85
|
|EKGYO
|2,33
|646.667.708
|% -0,85
|
|KARSN
|3,74
|720.145.976
|% 4,76
|
|KRDMD
|5,98
|699.663.408
|% 1,70
|
|YKBNK
|3,09
|355.208.375
|% 0,65
|
|GSDHO
|2,60
|272.662.240
|% 3,59
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3872
|7,3930
|% -0,39
|
|Euro
|9,0632
|9,0741
|% -0,21
|
|Sterlin
|10,0120
|10,0622
|% -0,23
|
|Frank
|8,3708
|8,4212
|% -0,18
|
|Riyal
|1,9644
|1,9743
|% -0,37
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|3,45
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,58
|
|Cumhuriyet
|3.059
|3.106
|12,00
|
|Tam
|3.047
|3.124
|17,97
|
|Yarım
|1.473
|1.511
|8,69
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|27,46
|27,49
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,01
|
|B. Petrol
|51,30
|51,30
|0,21
|