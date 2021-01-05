***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.01.2021 09:50
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YRF) Yapı Kredi Portföy Odeabank İkinci Serbest (Döviz) Özel Fon 01/12/2020 - 31/12/2020 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896937
BIST
12:431.504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,68
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.504
En Düşük
1.486
12:437,3880
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0342
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4298
En Düşük
7,3804
12:439,0749
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0185
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1201
En Düşük
9,0630
12:43462,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,55
|Açılış
|: 462,25
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
464,58
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler12:43
|DOBUR
|23,32
|2.557.361
|% 10,00
|
|SNKRN
|31,76
|380.612
|% 9,97
|
|PSDTC
|23,84
|20.711.947
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|20.711.947
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|20.711.947
|% 9,96
|
|OLMIP
|10,80
|951.998
|% -10,00
|
|KENT
|305,60
|622.507
|% -9,99
|
|BRMEN
|2,81
|1.636.999
|% -9,94
|
|SERVE
|14,25
|43.306
|% -9,24
|
|NIBAS
|52,05
|14.357.337
|% -9,00
|
|GUBRF
|72,55
|1.644.444.053
|% -6,33
|
|KOZAL
|109,80
|922.896.489
|% 3,29
|
|KARSN
|3,74
|720.145.976
|% 4,76
|
|KRDMD
|5,98
|699.663.408
|% 1,70
|
|EKGYO
|2,33
|646.667.708
|% -0,85
|
|EKGYO
|2,33
|646.667.708
|% -0,85
|
|KARSN
|3,74
|720.145.976
|% 4,76
|
|KRDMD
|5,98
|699.663.408
|% 1,70
|
|YKBNK
|3,09
|355.208.375
|% 0,65
|
|GSDHO
|2,60
|272.662.240
|% 3,59
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3844
|7,3880
|% -0,46
|
|Euro
|9,0639
|9,0749
|% -0,20
|
|Sterlin
|10,0129
|10,0631
|% -0,22
|
|Frank
|8,3707
|8,4211
|% -0,18
|
|Riyal
|1,9648
|1,9746
|% -0,36
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|2,90
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-1,18
|
|Cumhuriyet
|3.061
|3.107
|13,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|19,48
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|9,42
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,71
|
|Gümüş.Ons
|27,43
|27,47
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|51,41
|51,41
|0,32
|