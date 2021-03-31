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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

31.03.2021 17:48



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.09.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Dünya Göz Hastanesi Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin ihraç etmiş olduğu borçlanma aracına ait edimlerin yerine getirilmemesi neticesinde, 07.12.2017  tarihinde yeniden yapılandırma kapsamında protokol imzalanmış,  edimlerin kısmen yerine getirilmesi neticesinde muhtelif tarihlerde ana protokole ek protokoller imzalanmak suretiyle borcun yeniden yapılandırıldığı daha önce açıklanmıştı.
İhraççı şirket ile, son imzalanan ek protokoldeki yükümlülüklerin kısmen yerine getirileceğinin belirtilmiş olması nedeni ile, ana protokol ve ana protokole ek imzalanan ek protokolde belirtilen şartların yeniden yapılandırılması kapsamında 18.03.2021 tarihinde ek protokol imzalanmıştır. Protokole istinaden, protokol tarihine kadar olan faizler ve ek protokole istinaden vadesinde ödenmesi gereken ana para ve kupon ödemelerinin 163.274,25 TL'lik kısmı 31.03.2021 tarihinde ödenmiş, kalan ana para, kupon ödemeleri ve ana paraya işleyecek faizlerin, 30.06.2021 ve 30.09.2021 tarihlerinde ihraççı şirket tarafından ödenmesi konusunda mutabakata varılmıştır.
Fonda bulunan bakiyeler için % 100 oranında karşılık ayrılmaya devam edilecek olup, ek protokolde belirtilen tarihlerde ödeme yapıldıkça, ayrılan karşılıklar bu paralelde azaltılacaktır.
Kamuoyunun ve fon katılma payı sahiplerinin bilgilerine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922274


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