***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.04.2021 16:28
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YPK) Yapı Kredi Portföy Galata Serbest Fon 01/03/2021 - 31/03/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922615
BIST
16:141.418
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 26,08
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.423
En Düşük
1.399
16:148,1384
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -0,1015
|Açılış
|: 8,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1041
16:149,6098
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0588
|Açılış
|: 9,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5507
16:14450,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,67
|Açılış
|: 450,81
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,01
BIST En Aktif Hisseler16:14
|MMCAS
|5,83
|60.318
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|7.628.002
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|49.918.031
|% 9,99
|
|RAYSG
|12,88
|2.040.265
|% 9,99
|
|BURVA
|34,14
|3.012.044
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|559.773
|% -10,00
|
|SONME
|54,00
|3.488.641
|% -7,61
|
|SODSN
|36,00
|686.730
|% -7,46
|
|BRKO
|1,34
|2.364.241
|% -6,94
|
|DIRIT
|6,00
|90.535
|% -5,36
|
|GARAN
|6,96
|3.408.946.613
|% 4,04
|
|FROTO
|204,80
|912.685.292
|% 5,95
|
|BJKAS
|9,15
|798.775.798
|% 9,84
|
|SASA
|46,12
|770.917.450
|% 2,22
|
|KOZAL
|119,30
|703.437.780
|% 0,25
|
|GARAN
|6,96
|3.408.946.613
|% 4,04
|
|SKBNK
|1,22
|254.198.188
|% 2,52
|
|EKGYO
|1,91
|257.162.156
|% 0,00
|
|TSKB
|1,39
|174.149.687
|% 2,96
|
|GSRAY
|4,05
|409.184.678
|% 9,76
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1326
|8,1384
|% -1,23
|
|Euro
|9,5909
|9,6098
|% -0,61
|
|Sterlin
|11,1905
|11,2466
|% -1,17
|
|Frank
|8,5774
|8,6291
|% -1,34
|
|Riyal
|2,1624
|2,1733
|% -1,27
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|16,05
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-1,52
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|0,00
|
|Tam
|2.969
|3.046
|4,14
|
|Yarım
|1.435
|1.473
|2,00
|
|Çeyrek
|720
|737
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,65
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,45
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,09
|64,09
|1,35
|