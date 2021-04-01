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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

01.04.2021 16:28



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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Açıklamalar

(YPL) Yapı Kredi Portföy Balat Serbest Özel Fon 01/03/2021 - 31/03/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922617


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ARZUM 24,22 49.856.949 % 9,99  
NIBAS 19,04 7.617.244 % 9,99  
SAYAS 31,94 68.921.324 % 9,99  
JANTS 751,90 8.343.834 % 9,99  
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Frank 8,5795 8,6312 % -1,31  
Riyal 2,1615 2,1723 % -1,32  
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Altın Ons 1.724 1.724 16,24  
Altın Gr. 448 448 -4,09  
Cumhuriyet 2.969 3.014 -11,00  
Tam 2.952 3.028 -13,49  
Yarım 1.427 1.465 -6,53  
Çeyrek 716 733 -3,13  
Gümüş.Ons 24,65 24,68 0,26  
Gümüş Gr. 6,37 6,38 -0,09  
B. Petrol 63,48 63,48 0,74  
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