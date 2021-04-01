***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.04.2021 16:28
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(YPL) Yapı Kredi Portföy Balat Serbest Özel Fon 01/03/2021 - 31/03/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922617
BIST
16:141.418
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 26,45
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.423
En Düşük
1.399
16:148,1384
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -0,1015
|Açılış
|: 8,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1041
16:149,6098
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0588
|Açılış
|: 9,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5507
16:14450,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,67
|Açılış
|: 450,81
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,01
BIST En Aktif Hisseler16:12
|MMCAS
|5,83
|60.318
|% 10,00
|
|ARZUM
|24,22
|49.856.949
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|7.617.244
|% 9,99
|
|SAYAS
|31,94
|68.921.324
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|8.343.834
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|559.773
|% -10,00
|
|SODSN
|36,00
|686.730
|% -7,46
|
|BRKO
|1,34
|2.364.241
|% -6,94
|
|SONME
|54,65
|3.425.070
|% -6,50
|
|DIRIT
|6,00
|90.535
|% -5,36
|
|GARAN
|6,96
|3.367.735.179
|% 4,04
|
|FROTO
|205,20
|888.392.849
|% 6,16
|
|BJKAS
|9,11
|790.511.451
|% 9,36
|
|SASA
|46,24
|757.423.055
|% 2,48
|
|KOZAL
|119,30
|695.893.171
|% 0,25
|
|GARAN
|6,96
|3.367.735.179
|% 4,04
|
|SKBNK
|1,23
|253.284.611
|% 3,36
|
|EKGYO
|1,90
|255.028.767
|% -0,52
|
|TSKB
|1,39
|173.959.972
|% 2,96
|
|GSRAY
|4,05
|408.273.480
|% 9,76
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1325
|8,1380
|% -1,24
|
|Euro
|9,5923
|9,6061
|% -0,65
|
|Sterlin
|11,1872
|11,2433
|% -1,20
|
|Frank
|8,5795
|8,6312
|% -1,31
|
|Riyal
|2,1615
|2,1723
|% -1,32
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|16,24
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-4,09
|
|Cumhuriyet
|2.969
|3.014
|-11,00
|
|Tam
|2.952
|3.028
|-13,49
|
|Yarım
|1.427
|1.465
|-6,53
|
|Çeyrek
|716
|733
|-3,13
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,09
|
|B. Petrol
|63,48
|63,48
|0,74
|
Seans Raporu
16:12
daha fazla
-
16:23TRILC
Yüzde 9.93 oranında artışla 66.95 lira fiyatla işlem gören hissede 251, 873 adet işlem
-
16:22BJKAS
Yüzde 9.36 oranında artışla 9.11 lira fiyatla işlem gören hissede 88, 726, 084 adet işlem
-
16:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 26 artarak (% 1.91 ) 1, 458
-
16:21
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, FROTO, BJKAS
-
16:21XU100
Endeks 1, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 09 üstünde . İşlem hacmi 16, 096.00 milyon TL de