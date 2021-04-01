***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.04.2021 16:28
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(YPP)Yapı Kredi Portföy PY Kuzguncuk Serbest Fon 01/03/2021 - 31/03/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922619
BIST
16:131.419
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 26,78
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.423
En Düşük
1.399
16:138,1383
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -0,1016
|Açılış
|: 8,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1041
16:139,6084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0602
|Açılış
|: 9,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5507
16:13450,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,52
|Açılış
|: 450,81
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,01
BIST En Aktif Hisseler16:13
|MMCAS
|5,83
|60.318
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|7.617.625
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|49.881.701
|% 9,99
|
|BURVA
|34,14
|3.012.044
|% 9,99
|
|RAYSG
|12,88
|2.037.444
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|559.773
|% -10,00
|
|SODSN
|36,00
|686.730
|% -7,46
|
|BRKO
|1,34
|2.364.241
|% -6,94
|
|SONME
|54,65
|3.425.179
|% -6,50
|
|DIRIT
|6,00
|90.535
|% -5,36
|
|GARAN
|6,96
|3.403.318.496
|% 4,04
|
|FROTO
|204,50
|903.526.275
|% 5,79
|
|BJKAS
|9,13
|794.133.708
|% 9,60
|
|SASA
|46,20
|767.613.656
|% 2,39
|
|KOZAL
|119,20
|701.394.492
|% 0,17
|
|GARAN
|6,96
|3.403.318.496
|% 4,04
|
|SKBNK
|1,23
|254.153.865
|% 3,36
|
|EKGYO
|1,91
|256.853.309
|% 0,00
|
|TSKB
|1,39
|174.119.800
|% 2,96
|
|GSRAY
|4,05
|408.558.604
|% 9,76
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1325
|8,1383
|% -1,23
|
|Euro
|9,5875
|9,6084
|% -0,62
|
|Sterlin
|11,1943
|11,2505
|% -1,14
|
|Frank
|8,5793
|8,6309
|% -1,32
|
|Riyal
|2,1628
|2,1736
|% -1,26
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|15,51
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-1,63
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|0,00
|
|Tam
|2.968
|3.045
|3,36
|
|Yarım
|1.435
|1.473
|1,62
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,65
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,89
|63,89
|1,15
|
Seans Raporu
16:13
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16:27IZTAR
Yüzde 9.92 oranında artışla 20.28 lira fiyatla işlem gören hissede 481, 854 adet işlem
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16:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 41 artarak (% 2.03 ) 1, 226
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16:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DNISI, NIBAS, IDEAS, GLRYH, RAYSG, JANTS, VAKFN, SEKFK, RTALB, KRONT
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16:26
FORMT, ARZUM, IZTAR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:26
EPLAS, ISATR, UTPYA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında