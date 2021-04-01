***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.04.2021 16:28
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(KSY) Yapı Kredi Portföy Py Kandilli Serbest Özel Fon 01/03/2021 - 31/03/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922622
BIST
16:291.420
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 28,74
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.423
En Düşük
1.399
16:298,1464
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -0,0935
|Açılış
|: 8,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1041
16:299,6207
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0479
|Açılış
|: 9,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5507
16:29450,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,41
|Açılış
|: 450,91
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,01
BIST En Aktif Hisseler16:27
|MMCAS
|5,83
|60.318
|% 10,00
|
|ARZUM
|24,22
|49.960.102
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|7.678.286
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|8.362.632
|% 9,99
|
|SAYAS
|31,94
|68.971.917
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|559.773
|% -10,00
|
|SONME
|54,00
|3.541.117
|% -7,61
|
|SODSN
|36,00
|686.730
|% -7,46
|
|BRKO
|1,34
|2.364.241
|% -6,94
|
|DIRIT
|6,00
|90.535
|% -5,36
|
|GARAN
|6,97
|3.478.700.989
|% 4,19
|
|FROTO
|204,60
|930.310.460
|% 5,85
|
|BJKAS
|9,16
|811.165.290
|% 9,96
|
|SASA
|46,16
|796.622.765
|% 2,30
|
|KOZAL
|119,60
|711.929.129
|% 0,50
|
|GARAN
|6,97
|3.478.700.989
|% 4,19
|
|SKBNK
|1,22
|265.613.951
|% 2,52
|
|EKGYO
|1,91
|273.320.354
|% 0,00
|
|TSKB
|1,39
|181.544.856
|% 2,96
|
|GSRAY
|4,05
|409.675.048
|% 9,76
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1401
|8,1480
|% -1,12
|
|Euro
|9,6037
|9,6214
|% -0,49
|
|Sterlin
|11,1966
|11,2528
|% -1,12
|
|Frank
|8,5820
|8,6337
|% -1,29
|
|Riyal
|2,1626
|2,1735
|% -1,26
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|16,50
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|0,00
|
|Tam
|2.965
|3.042
|0,06
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|0,02
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,01
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,06
|64,06
|1,32
|