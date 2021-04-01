***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.04.2021 16:28
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YMM) Yapı Kredi Portföy Emirgan Serbest (Döviz) Fon 01/03/2021 - 31/03/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922623
BIST
17:051.421
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 28,99
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.423
En Düşük
1.399
17:058,1818
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0581
|Açılış
|: 8,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1041
17:059,6512
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0174
|Açılış
|: 9,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5507
17:05451,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,77
|Açılış
|: 451,56
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,01
BIST En Aktif Hisseler17:05
|MMCAS
|5,83
|60.318
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|7.716.652
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|50.033.440
|% 9,99
|
|SAYAS
|31,94
|69.448.142
|% 9,99
|
|RAYSG
|12,88
|2.042.544
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|559.773
|% -10,00
|
|SODSN
|36,00
|686.730
|% -7,46
|
|SONME
|54,30
|3.884.475
|% -7,10
|
|BRKO
|1,34
|2.364.241
|% -6,94
|
|DIRIT
|6,00
|90.535
|% -5,36
|
|GARAN
|6,94
|3.671.500.287
|% 3,74
|
|FROTO
|204,30
|973.859.413
|% 5,69
|
|SASA
|46,52
|893.823.772
|% 3,10
|
|KOZAL
|120,90
|890.533.155
|% 1,60
|
|BJKAS
|9,16
|819.771.300
|% 9,96
|
|GARAN
|6,94
|3.671.500.287
|% 3,74
|
|SKBNK
|1,21
|273.615.921
|% 1,68
|
|EKGYO
|1,91
|284.768.747
|% 0,00
|
|TSKB
|1,39
|190.806.944
|% 2,96
|
|PETKM
|6,07
|732.923.592
|% 5,57
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1759
|8,1818
|% -0,71
|
|Euro
|9,6292
|9,6512
|% -0,18
|
|Sterlin
|11,2250
|11,2813
|% -0,87
|
|Frank
|8,5923
|8,6440
|% -1,17
|
|Riyal
|2,1657
|2,1765
|% -1,13
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|16,53
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|2.988
|3.034
|9,00
|
|Tam
|2.971
|3.048
|6,34
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|3,06
|
|Çeyrek
|720
|737
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,63
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,78
|63,78
|1,04
|