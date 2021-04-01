***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.04.2021 16:30
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YYB) Yapı Kredi Portföy Bebek Serbest (Döviz) Fon 01/03/2021 - 31/03/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922624
BIST
16:251.420
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 28,34
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.423
En Düşük
1.399
16:258,1504
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,0895
|Açılış
|: 8,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1041
16:259,6260
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0426
|Açılış
|: 9,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5507
16:25450,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,67
|Açılış
|: 450,66
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,01
BIST En Aktif Hisseler16:25
|MMCAS
|5,83
|60.318
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|7.668.766
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|49.958.988
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|8.362.632
|% 9,99
|
|SAYAS
|31,94
|68.971.917
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|559.773
|% -10,00
|
|SONME
|53,95
|3.539.282
|% -7,70
|
|SODSN
|36,00
|686.730
|% -7,46
|
|BRKO
|1,34
|2.364.241
|% -6,94
|
|DIRIT
|6,00
|90.535
|% -5,36
|
|SASA
|46,24
|794.373.088
|% 2,48
|
|KOZAL
|119,60
|711.493.512
|% 0,50
|
|PETKM
|6,02
|577.782.586
|% 4,70
|
|SISE
|7,39
|480.585.756
|% 1,51
|
|THYAO
|12,84
|371.120.238
|% 0,71
|
|SKBNK
|1,23
|254.327.828
|% 3,36
|
|EKGYO
|1,91
|273.258.315
|% 0,00
|
|TSKB
|1,39
|181.537.525
|% 2,96
|
|ODAS
|3,51
|360.801.316
|% 1,15
|
|YKBNK
|2,23
|221.249.841
|% 4,17
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1436
|8,1504
|% -1,09
|
|Euro
|9,5947
|9,6260
|% -0,44
|
|Sterlin
|11,1928
|11,2490
|% -1,15
|
|Frank
|8,5816
|8,6333
|% -1,29
|
|Riyal
|2,1628
|2,1736
|% -1,26
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|16,05
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-1,52
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|0,00
|
|Tam
|2.969
|3.046
|4,14
|
|Yarım
|1.435
|1.473
|2,00
|
|Çeyrek
|720
|737
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,65
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,45
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,09
|64,09
|1,35
|