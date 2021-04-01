***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.04.2021 16:30
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YCK) Yapı Kredi Portföy Cihangir Serbest Fon 15/03/2021 - 31/03/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922627
BIST
16:231.420
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 28,07
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.423
En Düşük
1.399
16:238,1504
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,0895
|Açılış
|: 8,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1041
16:239,6260
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0426
|Açılış
|: 9,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5507
16:23450,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,91
|Açılış
|: 450,41
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,01
BIST En Aktif Hisseler16:23
|MMCAS
|5,83
|60.318
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|7.667.814
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|49.958.479
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|8.362.632
|% 9,99
|
|SAYAS
|31,94
|68.957.959
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|559.773
|% -10,00
|
|SONME
|54,00
|3.519.205
|% -7,61
|
|SODSN
|36,00
|686.730
|% -7,46
|
|BRKO
|1,34
|2.364.241
|% -6,94
|
|DIRIT
|6,00
|90.535
|% -5,36
|
|GARAN
|6,97
|3.460.751.274
|% 4,19
|
|FROTO
|205,00
|925.490.897
|% 6,05
|
|BJKAS
|9,15
|806.582.637
|% 9,84
|
|SASA
|46,24
|791.415.656
|% 2,48
|
|KOZAL
|119,50
|709.118.750
|% 0,42
|
|GARAN
|6,97
|3.460.751.274
|% 4,19
|
|SKBNK
|1,22
|254.275.123
|% 2,52
|
|EKGYO
|1,91
|272.818.955
|% 0,00
|
|TSKB
|1,38
|181.475.388
|% 2,22
|
|GSRAY
|4,05
|409.570.383
|% 9,76
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1436
|8,1504
|% -1,09
|
|Euro
|9,5947
|9,6260
|% -0,44
|
|Sterlin
|11,1883
|11,2444
|% -1,19
|
|Frank
|8,5778
|8,6295
|% -1,33
|
|Riyal
|2,1618
|2,1726
|% -1,30
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|15,51
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-1,63
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|0,00
|
|Tam
|2.968
|3.045
|3,36
|
|Yarım
|1.435
|1.473
|1,62
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,65
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,89
|63,89
|1,15
|