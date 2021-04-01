***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.04.2021 16:28
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YKS) Yapı Kredi Portföy İstanbul Serbest Fon 01/03/2021 - 31/03/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922614
BIST
17:221.420
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 27,96
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.423
En Düşük
1.399
17:228,1499
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,0900
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1041
17:229,6030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0656
|Açılış
|: 9,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5507
17:22453,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,91
|Açılış
|: 453,33
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,01
BIST En Aktif Hisseler17:22
|MMCAS
|5,83
|60.318
|% 10,00
|
|SAYAS
|31,94
|69.971.288
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|50.035.910
|% 9,99
|
|OSMEN
|35,66
|2.258.744
|% 9,99
|
|BURVA
|34,14
|3.025.632
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|559.773
|% -10,00
|
|SODSN
|36,00
|686.730
|% -7,46
|
|BRKO
|1,34
|2.364.241
|% -6,94
|
|DIRIT
|6,00
|90.535
|% -5,36
|
|TACTR
|24,20
|109.020
|% -5,10
|
|GARAN
|6,96
|3.785.664.028
|% 4,04
|
|FROTO
|203,90
|995.879.109
|% 5,48
|
|KOZAL
|120,70
|977.485.102
|% 1,43
|
|SASA
|46,28
|916.996.363
|% 2,57
|
|PETKM
|6,03
|823.380.482
|% 4,87
|
|GARAN
|6,96
|3.785.664.028
|% 4,04
|
|SKBNK
|1,22
|312.625.383
|% 2,52
|
|EKGYO
|1,91
|291.164.072
|% 0,00
|
|TSKB
|1,39
|191.777.243
|% 2,96
|
|PETKM
|6,03
|823.380.482
|% 4,87
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1457
|8,1499
|% -1,09
|
|Euro
|9,5920
|9,6030
|% -0,68
|
|Sterlin
|11,2650
|11,3215
|% -0,51
|
|Frank
|8,6186
|8,6705
|% -0,86
|
|Riyal
|2,1738
|2,1847
|% -0,75
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|17,10
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|4,00
|
|Tam
|2.969
|3.046
|3,81
|
|Yarım
|1.435
|1.473
|1,84
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,92
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,63
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,91
|63,91
|1,17
|
Seans Raporu
17:22
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-
17:31XU100
Endeks 1, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 07 üstünde . İşlem hacmi 18, 914.00 milyon TL de
-
17:31FENER
Yüzde 9.43 oranında artışla 33.20 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 746, 548 adet işlem
-
17:30NIBAS
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.04 lira fiyatla işlem gören hissede 422, 527 adet işlem
-
17:28CELHA
Yüzde 9.94 oranında artışla 7.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 145, 880 adet işlem
-
17:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, EKGYO, EREGL