***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.05.2021 17:28
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(YRO) Yapı Kredi Portföy Odeabank Serbest (Döviz) Özel Fon 01/04/2021 - 30/04/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934169
BIST
17:171.415
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 17,13
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.416
En Düşük
1.400
17:178,2769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0019
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2552
17:1710,0226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0520
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
17:17477,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 7,17
|Açılış
|: 477,92
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
478,63
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler17:17
|PEKGY
|1,32
|66.685.694
|% 10,00
|
|MERIT
|278,60
|1.967.324
|% 9,99
|
|TACTR
|28,92
|718.864
|% 9,96
|
|BRKSN
|10,08
|8.749.774
|% 9,92
|
|UZERB
|49,66
|481.902
|% 9,92
|
|ORMA
|33,30
|325.640
|% -10,00
|
|BAYRK
|12,13
|18.421.736
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,56
|87.042
|% -9,83
|
|ADESE
|1,84
|15.836.870
|% -8,91
|
|SODSN
|28,80
|505.243
|% -5,45
|
|BIOEN
|18,10
|478.169.987
|% 1,63
|
|PGSUS
|78,40
|293.082.024
|% 6,59
|
|GWIND
|5,00
|222.908.691
|% 2,46
|
|VERTU
|30,72
|159.232.004
|% 5,93
|
|AYDEM
|9,03
|139.953.235
|% -1,20
|
|IHLGM
|1,04
|67.832.951
|% 4,00
|
|PEKGY
|1,32
|66.685.694
|% 10,00
|
|GWIND
|5,00
|222.908.691
|% 2,46
|
|BIOEN
|18,10
|478.169.987
|% 1,63
|
|AYDEM
|9,03
|139.953.235
|% -1,20
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2743
|8,2769
|% 0,02
|
|Euro
|9,9705
|10,0226
|% 0,52
|
|Sterlin
|11,4903
|11,5479
|% 0,79
|
|Frank
|9,0591
|9,1136
|% 0,36
|
|Riyal
|2,2005
|2,2115
|% 0,03
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|26,33
|
|Altın Gr.
|478
|478
|7,39
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,91
|26,93
|0,99
|
|Gümüş Gr.
|7,13
|7,13
|0,23
|
|B. Petrol
|67,29
|67,29
|0,53
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
-
17:31VERTU
Yüzde 5.93 oranında artışla 30.72 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 148, 078 adet işlem
-
17:30YKSLN
Yüzde 5.96 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 688, 447 adet işlem
-
17:29VERTU
Yüzde 6.00 oranında artışla 30.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 097, 640 adet işlem
-
17:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 9 artarak (% 1.30 ) 1, 476
-
17:28XU100
Endeks 1, 415 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 24 üstünde . İşlem hacmi 12, 059.00 milyon TL de