***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar(YOP) Yapı Kredi Portföy Odeabank İkinci Serbest Özel Fon 03/05/2021 - 31/05/2021 tarihleri arasında Borsa dışında taraf olunan türev araç sözleşmesi nedeniyle, karşı taraf riski açık pozisyon seviyesi 28.05.2020 tarihinde %100.91 ve 31.05.2020 tarihinde %100.22 ile iki gün süresince aşımda bulunmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939360BIST