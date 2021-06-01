***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.06.2021 17:02
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YPF) Yapı Kredi Portföy Yeditepe Serbest Fon 03/05/2021 - 31/05/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939363
BIST
17:251.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 12,25
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.433
En Düşük
1.423
17:258,5176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0257
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4800
|
8,5425
En Düşük
8,4778
17:2510,4403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0531
|Açılış
|: 10,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4541
En Düşük
10,3676
17:25520,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,13
|Açılış
|: 520,45
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
524,95
En Düşük
519,35
BIST En Aktif Hisseler17:25
|ESEN
|31,68
|144.589.819
|% 10,00
|
|KONTR
|72,60
|12.053.400
|% 10,00
|
|MTRKS
|36,58
|70.050.103
|% 9,98
|
|MZHLD
|35,08
|847.077
|% 9,97
|
|METUR
|27,60
|36.891.997
|% 9,96
|
|ISKUR
|356.400,00
|712.800
|% -10,00
|
|UTPYA
|27,00
|1.816.632
|% -10,00
|
|ODAS
|2,08
|241.539.821
|% -9,96
|
|USAK
|2,10
|109.273.573
|% -9,87
|
|EPLAS
|23,52
|694.983
|% -7,04
|
|GARAN
|8,10
|1.322.102.339
|% 1,38
|
|THYAO
|13,44
|1.012.052.308
|% 0,90
|
|YKBNK
|2,21
|633.487.155
|% 2,79
|
|KRDMD
|7,95
|556.461.233
|% 1,15
|
|EREGL
|19,43
|405.600.665
|% 1,04
|
|YKBNK
|2,21
|633.487.155
|% 2,79
|
|GARAN
|8,10
|1.322.102.339
|% 1,38
|
|ODAS
|2,08
|241.539.821
|% -9,96
|
|TSKB
|1,36
|136.093.975
|% 2,26
|
|EKGYO
|1,94
|172.602.966
|% -0,51
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5146
|8,5176
|% 0,30
|
|Euro
|10,4350
|10,4403
|% 0,51
|
|Sterlin
|12,0523
|12,1128
|% 0,15
|
|Frank
|9,4851
|9,5422
|% 0,81
|
|Riyal
|2,2668
|2,2782
|% 0,41
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|-7,28
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|3.438
|3.490
|-3,00
|
|Tam
|3.421
|3.509
|-2,69
|
|Yarım
|1.654
|1.698
|-1,30
|
|Çeyrek
|829
|849
|-0,64
|
|Gümüş.Ons
|28,13
|28,15
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,72
|7,73
|0,05
|
|B. Petrol
|71,09
|71,09
|1,78
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
-
17:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler OYAKC, BIMAS, EKGYO
-
17:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, YKBNK, SAHOL
-
17:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 71 artarak (% 0.78 ) 1, 250
-
17:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ESEN, VAKKO, OSTIM, EUKYO, DERIM, BEYAZ, CELHA, MTRKS, BALAT, METUR
-
17:39
Tabandan işlem gören hisse senetleri : USAK, ISKUR, ODAS, UTPYA