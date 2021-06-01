***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.06.2021 17:02
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YMM) Yapı Kredi Portföy Emirgan Serbest (Döviz) Fon 03/05/2021 - 31/05/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939370
BIST
16:461.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 8,93
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.433
En Düşük
1.423
16:468,5184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0265
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4800
|
8,5425
En Düşük
8,4778
16:4610,4332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0460
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4541
En Düşük
10,3676
16:46521,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,98
|Açılış
|: 521,56
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
524,95
En Düşük
520,35
BIST En Aktif Hisseler16:46
|ESEN
|31,68
|144.358.365
|% 10,00
|
|KONTR
|72,60
|11.975.209
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,08
|847.077
|% 9,97
|
|METUR
|27,60
|33.922.899
|% 9,96
|
|BEYAZ
|10,16
|12.156.230
|% 9,96
|
|ISKUR
|356.400,00
|712.800
|% -10,00
|
|UTPYA
|27,00
|1.816.632
|% -10,00
|
|ODAS
|2,08
|240.774.849
|% -9,96
|
|USAK
|2,10
|102.744.831
|% -9,87
|
|EPLAS
|23,52
|694.983
|% -7,04
|
|GARAN
|8,12
|1.223.078.057
|% 1,63
|
|THYAO
|13,31
|680.424.063
|% -0,08
|
|YKBNK
|2,22
|586.324.007
|% 3,26
|
|KRDMD
|7,97
|523.946.786
|% 1,40
|
|EREGL
|19,47
|373.113.284
|% 1,25
|
|YKBNK
|2,22
|586.324.007
|% 3,26
|
|GARAN
|8,12
|1.223.078.057
|% 1,63
|
|ODAS
|2,08
|240.774.849
|% -9,96
|
|TSKB
|1,38
|124.105.778
|% 3,76
|
|EKGYO
|1,94
|167.080.406
|% -0,51
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5133
|8,5184
|% 0,31
|
|Euro
|10,4261
|10,4332
|% 0,44
|
|Sterlin
|12,0451
|12,1055
|% 0,09
|
|Frank
|9,4466
|9,5035
|% 0,40
|
|Riyal
|2,2635
|2,2749
|% 0,26
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|0,85
|
|Altın Gr.
|522
|522
|1,85
|
|Cumhuriyet
|3.458
|3.510
|17,00
|
|Tam
|3.437
|3.524
|11,75
|
|Yarım
|1.661
|1.705
|5,68
|
|Çeyrek
|833
|852
|2,85
|
|Gümüş.Ons
|28,41
|28,44
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|7,78
|7,79
|0,12
|
|B. Petrol
|70,75
|70,75
|1,44
|
Seans Raporu
16:46
daha fazla
-
16:58DERIM
Yüzde 9.95 oranında artışla 10.94 lira fiyatla işlem gören hissede 894, 597 adet işlem
-
16:57BRYAT
Yüzde 6.08 oranında artışla 368.00 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 065 adet işlem
-
16:56ADEL
Yüzde 5.57 oranında artışla 22.74 lira fiyatla işlem gören hissede 555, 606 adet işlem
-
16:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 21 artarak (% 0.82 ) 1, 250
-
16:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ESEN, BEYAZ, MZHLD, DERIM, KONTR, NATEN, EUKYO, CELHA, METUR, BALAT