***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.06.2021 17:02
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YCK) Yapı Kredi Portföy Cihangir Serbest Fon 03/05/2021 - 31/05/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939374
BIST
16:471.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,28
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.433
En Düşük
1.423
16:478,5184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0265
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4800
|
8,5425
En Düşük
8,4778
16:4710,4332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0460
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4541
En Düşük
10,3676
16:47521,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,98
|Açılış
|: 521,56
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
524,95
En Düşük
520,35
BIST En Aktif Hisseler16:45
|ESEN
|31,68
|144.358.365
|% 10,00
|
|KONTR
|72,60
|11.975.209
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,08
|847.077
|% 9,97
|
|METUR
|27,60
|33.922.899
|% 9,96
|
|BEYAZ
|10,16
|12.156.230
|% 9,96
|
|ISKUR
|356.400,00
|712.800
|% -10,00
|
|UTPYA
|27,00
|1.816.632
|% -10,00
|
|ODAS
|2,08
|240.774.849
|% -9,96
|
|USAK
|2,10
|102.744.831
|% -9,87
|
|EPLAS
|23,52
|694.983
|% -7,04
|
|GARAN
|8,12
|1.223.078.057
|% 1,63
|
|THYAO
|13,31
|680.424.063
|% -0,08
|
|YKBNK
|2,22
|586.324.007
|% 3,26
|
|KRDMD
|7,97
|523.946.786
|% 1,40
|
|EREGL
|19,47
|373.113.284
|% 1,25
|
|YKBNK
|2,22
|586.324.007
|% 3,26
|
|GARAN
|8,12
|1.223.078.057
|% 1,63
|
|ODAS
|2,08
|240.774.849
|% -9,96
|
|TSKB
|1,38
|124.105.778
|% 3,76
|
|EKGYO
|1,94
|167.080.406
|% -0,51
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5138
|8,5170
|% 0,30
|
|Euro
|10,4312
|10,4376
|% 0,49
|
|Sterlin
|12,0427
|12,1031
|% 0,07
|
|Frank
|9,4457
|9,5026
|% 0,39
|
|Riyal
|2,2633
|2,2746
|% 0,25
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|-3,11
|
|Altın Gr.
|522
|522
|1,59
|
|Cumhuriyet
|3.450
|3.502
|9,00
|
|Tam
|3.434
|3.522
|10,02
|
|Yarım
|1.660
|1.704
|4,85
|
|Çeyrek
|832
|852
|2,43
|
|Gümüş.Ons
|28,27
|28,30
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,77
|7,78
|0,11
|
|B. Petrol
|71,18
|71,18
|1,87
|
Seans Raporu
16:45
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16:57BRYAT
Yüzde 6.08 oranında artışla 368.00 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 065 adet işlem
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16:56ADEL
Yüzde 5.57 oranında artışla 22.74 lira fiyatla işlem gören hissede 555, 606 adet işlem
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16:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 21 artarak (% 0.82 ) 1, 250
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16:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ESEN, BEYAZ, MZHLD, DERIM, KONTR, NATEN, EUKYO, CELHA, METUR, BALAT
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16:54
SEKUR, BEYAZ, MZHLD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında