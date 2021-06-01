***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.06.2021 17:02
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YJA) Yapı Kredi Portföy Py Alsancak Serbest (Doviz) Ozel Fon 03/05/2021 - 31/05/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939376
BIST
16:471.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,28
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.433
En Düşük
1.423
16:478,5184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0265
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4800
|
8,5425
En Düşük
8,4778
16:4710,4332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0460
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4541
En Düşük
10,3676
16:47521,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,98
|Açılış
|: 521,56
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
524,95
En Düşük
520,35
BIST En Aktif Hisseler16:47
|ESEN
|31,68
|144.411.493
|% 10,00
|
|KONTR
|72,60
|11.975.863
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,08
|847.077
|% 9,97
|
|METUR
|27,60
|33.924.693
|% 9,96
|
|BEYAZ
|10,16
|12.262.067
|% 9,96
|
|ISKUR
|356.400,00
|712.800
|% -10,00
|
|UTPYA
|27,00
|1.816.632
|% -10,00
|
|ODAS
|2,08
|240.875.718
|% -9,96
|
|USAK
|2,10
|102.798.793
|% -9,87
|
|EPLAS
|23,52
|694.983
|% -7,04
|
|GARAN
|8,10
|1.232.880.996
|% 1,38
|
|THYAO
|13,31
|698.730.431
|% -0,08
|
|YKBNK
|2,21
|586.857.009
|% 2,79
|
|KRDMD
|7,97
|525.268.712
|% 1,40
|
|EREGL
|19,47
|378.989.331
|% 1,25
|
|YKBNK
|2,21
|586.857.009
|% 2,79
|
|GARAN
|8,10
|1.232.880.996
|% 1,38
|
|ODAS
|2,08
|240.875.718
|% -9,96
|
|TSKB
|1,37
|124.791.800
|% 3,01
|
|EKGYO
|1,94
|168.852.189
|% -0,51
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|-1,76
|
|Altın Gr.
|522
|522
|1,35
|
|Cumhuriyet
|3.458
|3.510
|17,00
|
|Tam
|3.433
|3.522
|9,68
|
|Yarım
|1.659
|1.704
|4,68
|
|Çeyrek
|832
|852
|2,35
|
|Gümüş.Ons
|28,32
|28,35
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,77
|7,77
|0,10
|
|B. Petrol
|71,04
|71,04
|1,73
|