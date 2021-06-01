***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.06.2021 17:02
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YJY) Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (Doviz) Fon 03/05/2021 - 31/05/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939377
BIST
17:211.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 8,94
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.433
En Düşük
1.423
17:218,5216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0297
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4800
|
8,5425
En Düşük
8,4778
17:2110,4451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0579
|Açılış
|: 10,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4541
En Düşük
10,3676
17:21519,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,82
|Açılış
|: 519,76
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
524,95
En Düşük
519,35
BIST En Aktif Hisseler17:18
|ESEN
|31,68
|144.467.218
|% 10,00
|
|KONTR
|72,60
|12.047.664
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,08
|847.077
|% 9,97
|
|BEYAZ
|10,16
|12.386.323
|% 9,96
|
|METUR
|27,60
|36.751.789
|% 9,96
|
|ISKUR
|356.400,00
|712.800
|% -10,00
|
|UTPYA
|27,00
|1.816.632
|% -10,00
|
|ODAS
|2,08
|241.457.665
|% -9,96
|
|USAK
|2,10
|108.506.193
|% -9,87
|
|EPLAS
|23,52
|694.983
|% -7,04
|
|GARAN
|8,11
|1.282.372.460
|% 1,50
|
|THYAO
|13,42
|959.708.194
|% 0,75
|
|YKBNK
|2,22
|617.028.005
|% 3,26
|
|KRDMD
|7,96
|549.229.951
|% 1,27
|
|EREGL
|19,44
|397.205.708
|% 1,09
|
|YKBNK
|2,22
|617.028.005
|% 3,26
|
|GARAN
|8,11
|1.282.372.460
|% 1,50
|
|ODAS
|2,08
|241.457.665
|% -9,96
|
|TSKB
|1,37
|128.649.302
|% 3,01
|
|EKGYO
|1,94
|171.697.163
|% -0,51
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5188
|8,5216
|% 0,35
|
|Euro
|10,4415
|10,4462
|% 0,57
|
|Sterlin
|12,0363
|12,0966
|% 0,02
|
|Frank
|9,4612
|9,5182
|% 0,55
|
|Riyal
|2,2636
|2,2750
|% 0,27
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|-5,64
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|3.438
|3.490
|-3,00
|
|Tam
|3.421
|3.509
|-2,69
|
|Yarım
|1.654
|1.698
|-1,30
|
|Çeyrek
|829
|849
|-0,64
|
|Gümüş.Ons
|28,17
|28,20
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,71
|0,04
|
|B. Petrol
|71,09
|71,09
|1,78
|
Seans Raporu
17:18
daha fazla
-
17:30NATEN
Yüzde 9.67 oranında artışla 38.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 823, 615 adet işlem
-
17:29XU100
Endeks 1, 430 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 10, 953.00 milyon TL de
-
17:28ALCAR
Yüzde 8.98 oranında artışla 322.70 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 998 adet işlem
-
17:25VAKKO
Yüzde 9.95 oranında artışla 11.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 512, 627 adet işlem
-
17:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 15 artarak (% 0.90 ) 1, 251