***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.07.2021 15:53
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YKS) Yapı Kredi Portföy İstanbul Serbest Fon 01/06/2021 - 30/06/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945755
BIST
15:411.370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,01
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
15:418,6851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0346
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7230
En Düşük
8,6441
15:4110,2880
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0032
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3254
En Düşük
10,2510
15:41498,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,46
|Açılış
|: 498,60
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
500,47
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler15:41
|EUKYO
|6,60
|4.880.402
|% 10,00
|
|VAKFN
|10,70
|19.200.644
|% 9,97
|
|YAPRK
|36,46
|6.808.712
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,10
|4.376.532
|% 9,91
|
|SELVA
|5,37
|13.389.902
|% 9,82
|
|METUR
|5,40
|58.490.026
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|58.098.688
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|424.462
|% -9,97
|
|DENGE
|2,36
|814.136
|% -9,92
|
|MZHLD
|34,30
|631.702
|% -9,64
|
|THYAO
|13,78
|981.848.141
|% 0,22
|
|KCHOL
|19,30
|577.640.800
|% 4,16
|
|ARCLK
|31,72
|572.227.389
|% 6,30
|
|KOZAL
|115,30
|402.252.801
|% -2,70
|
|GARAN
|8,40
|327.711.179
|% -0,59
|
|PEKGY
|1,16
|111.502.922
|% 5,45
|
|EKGYO
|1,88
|184.236.092
|% -0,53
|
|YKBNK
|2,18
|165.467.021
|% -0,46
|
|THYAO
|13,78
|981.848.141
|% 0,22
|
|GARAN
|8,40
|327.711.179
|% -0,59
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6820
|8,6851
|% 0,40
|
|Euro
|10,2841
|10,2880
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,9252
|11,9850
|% 0,48
|
|Frank
|9,3647
|9,4211
|% 0,61
|
|Riyal
|2,3083
|2,3199
|% 0,39
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|10,29
|
|Altın Gr.
|497
|497
|3,19
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|6,00
|
|Tam
|3.269
|3.353
|6,97
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|3,37
|
|Çeyrek
|792
|811
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,28
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,06
|
|B. Petrol
|75,67
|75,67
|-0,17
|