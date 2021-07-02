***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.07.2021 15:54
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(YPZ) Yapı Kredi Portföy Py Levent Serbest Özel Fon 01/06/2021 - 30/06/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945767
BIST
15:501.372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,71
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
15:508,6834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0329
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7230
En Düşük
8,6441
15:5010,2940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0028
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3254
En Düşük
10,2510
15:50499,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 4,99
|Açılış
|: 498,94
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
500,47
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler15:50
|EUKYO
|6,60
|4.881.986
|% 10,00
|
|VAKFN
|10,70
|19.201.693
|% 9,97
|
|YAPRK
|36,46
|6.811.665
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,10
|4.376.532
|% 9,91
|
|SELVA
|5,37
|13.389.902
|% 9,82
|
|METUR
|5,40
|58.513.743
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|58.099.341
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|424.462
|% -9,97
|
|DENGE
|2,36
|814.136
|% -9,92
|
|DIRIT
|3,86
|204.817
|% -9,18
|
|THYAO
|13,76
|1.006.945.295
|% 0,07
|
|KCHOL
|19,27
|591.378.444
|% 3,99
|
|ARCLK
|31,68
|578.766.503
|% 6,17
|
|KOZAL
|115,70
|437.981.669
|% -2,36
|
|GARAN
|8,39
|344.669.689
|% -0,71
|
|PEKGY
|1,17
|113.378.726
|% 6,36
|
|EKGYO
|1,89
|185.237.148
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,17
|170.982.335
|% -0,91
|
|THYAO
|13,76
|1.006.945.295
|% 0,07
|
|GARAN
|8,39
|344.669.689
|% -0,71
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6819
|8,6834
|% 0,38
|
|Euro
|10,2859
|10,2940
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,9268
|11,9866
|% 0,50
|
|Frank
|9,3602
|9,4166
|% 0,56
|
|Riyal
|2,3092
|2,3208
|% 0,43
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|13,52
|
|Altın Gr.
|499
|499
|4,75
|
|Cumhuriyet
|3.307
|3.357
|21,00
|
|Tam
|3.283
|3.367
|21,19
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|10,25
|
|Çeyrek
|796
|814
|5,12
|
|Gümüş.Ons
|26,34
|26,36
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,10
|
|B. Petrol
|75,66
|75,66
|-0,18
|