***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.07.2021 15:54
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YJO) Yapı Kredi Portföy Odeabank Üçüncü Serbest (Döviz) Özel Fon 01/06/2021 - 30/06/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945770
BIST
16:161.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,06
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
16:168,6871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0366
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7230
En Düşük
8,6441
16:1610,2848
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0064
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3254
En Düşük
10,2510
16:16500,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 6,49
|Açılış
|: 500,63
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
501,30
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler16:14
|EUKYO
|6,60
|4.910.729
|% 10,00
|
|VAKFN
|10,70
|19.219.401
|% 9,97
|
|YAPRK
|36,46
|6.830.989
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,10
|4.378.108
|% 9,91
|
|SELVA
|5,37
|13.390.439
|% 9,82
|
|METUR
|5,40
|58.590.515
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|58.423.721
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|424.462
|% -9,97
|
|DENGE
|2,36
|814.136
|% -9,92
|
|DIRIT
|3,86
|204.817
|% -9,18
|
|THYAO
|13,77
|1.052.249.352
|% 0,15
|
|KCHOL
|19,38
|619.246.746
|% 4,59
|
|ARCLK
|31,74
|597.311.173
|% 6,37
|
|KOZAL
|115,70
|476.226.639
|% -2,36
|
|GARAN
|8,40
|373.361.772
|% -0,59
|
|EKGYO
|1,88
|192.033.546
|% -0,53
|
|PEKGY
|1,17
|114.394.434
|% 6,36
|
|YKBNK
|2,17
|171.722.148
|% -0,91
|
|THYAO
|13,77
|1.052.249.352
|% 0,15
|
|GARAN
|8,40
|373.361.772
|% -0,59
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6842
|8,6881
|% 0,43
|
|Euro
|10,2811
|10,2957
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,9342
|11,9940
|% 0,56
|
|Frank
|9,3694
|9,4258
|% 0,66
|
|Riyal
|2,3087
|2,3203
|% 0,41
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|17,89
|
|Altın Gr.
|500
|500
|5,87
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|15,00
|
|Tam
|3.291
|3.377
|30,97
|
|Yarım
|1.590
|1.634
|14,98
|
|Çeyrek
|798
|817
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,50
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,12
|
|B. Petrol
|75,94
|75,94
|0,10
|
Seans Raporu
16:14
daha fazla
-
16:28MIPAZ
Yüzde 4.75 oranında artışla 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 347, 754 adet işlem
-
16:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 93 artarak (% 0.20 ) 1, 482
-
16:27KLMSN
Yüzde 6.54 oranında artışla 20.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 967 adet işlem
-
16:25KLMSN
Yüzde 7.05 oranında artışla 20.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 043, 264 adet işlem
-
16:24HDFGS
Yüzde 4.26 oranında artışla 2.94 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 041, 617 adet işlem