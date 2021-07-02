***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.07.2021 15:54
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
15:501.372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,71
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
15:508,6834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0329
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7230
En Düşük
8,6441
15:5010,2940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0028
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3254
En Düşük
10,2510
15:50498,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,80
|Açılış
|: 498,94
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
500,47
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler15:50
|EUKYO
|6,60
|4.881.986
|% 10,00
|
|VAKFN
|10,70
|19.201.489
|% 9,97
|
|YAPRK
|36,46
|6.811.665
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,10
|4.376.532
|% 9,91
|
|SELVA
|5,37
|13.389.902
|% 9,82
|
|METUR
|5,40
|58.508.089
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|58.099.341
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|424.462
|% -9,97
|
|DENGE
|2,36
|814.136
|% -9,92
|
|DIRIT
|3,86
|204.817
|% -9,18
|
|THYAO
|13,77
|1.005.629.110
|% 0,15
|
|KCHOL
|19,27
|590.146.343
|% 3,99
|
|ARCLK
|31,66
|577.904.481
|% 6,10
|
|KOZAL
|115,80
|435.480.389
|% -2,28
|
|GARAN
|8,38
|344.652.862
|% -0,83
|
|PEKGY
|1,17
|113.315.738
|% 6,36
|
|EKGYO
|1,89
|185.095.828
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,18
|170.934.265
|% -0,46
|
|THYAO
|13,77
|1.005.629.110
|% 0,15
|
|GARAN
|8,38
|344.652.862
|% -0,83
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6819
|8,6834
|% 0,38
|
|Euro
|10,2859
|10,2940
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,9264
|11,9862
|% 0,49
|
|Frank
|9,3575
|9,4139
|% 0,53
|
|Riyal
|2,3086
|2,3201
|% 0,40
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|14,19
|
|Altın Gr.
|499
|499
|4,80
|
|Cumhuriyet
|3.298
|3.348
|12,00
|
|Tam
|3.283
|3.369
|23,13
|
|Yarım
|1.587
|1.630
|11,19
|
|Çeyrek
|796
|815
|5,59
|
|Gümüş.Ons
|26,40
|26,43
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,11
|
|B. Petrol
|75,71
|75,71
|-0,13
|
Seans Raporu
15:50
daha fazla
-
16:04OZBAL
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 13.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 696, 217 adet işlem
-
16:03GEDIK
Yüzde -7.00 oranında düşüşle 8.11 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 850, 613 adet işlem
-
16:02
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, TCELL, GUBRF
-
16:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 21 kaybederek (% -0.18 ) 1, 211
-
16:02
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKFN, MEDTR, SELVA, YAPRK, VKFYO, EUKYO