***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.07.2021 16:24
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(YRF) Yapı Kredi Portföy Odeabank İkinci Serbest (Döviz) Özel Fon 01/06/2021 - 30/06/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945786
BIST
17:451.375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,27
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
17:458,6936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0431
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7230
En Düşük
8,6441
17:4510,2972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0060
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3254
En Düşük
10,2510
17:45498,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,65
|Açılış
|: 498,78
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
501,30
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler17:45
|PEKGY
|1,21
|162.210.604
|% 10,00
|
|EUKYO
|6,60
|4.978.386
|% 10,00
|
|BIOEN
|22,50
|130.135.668
|% 9,97
|
|VAKFN
|10,70
|19.295.863
|% 9,97
|
|YAPRK
|36,46
|6.854.287
|% 9,95
|
|METUR
|5,40
|59.051.367
|% -10,00
|
|PKENT
|2.560,00
|14.823.737
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|58.609.274
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|424.462
|% -9,97
|
|DENGE
|2,36
|814.136
|% -9,92
|
|THYAO
|13,74
|1.276.706.169
|% -0,07
|
|ARCLK
|32,28
|858.813.236
|% 8,18
|
|KCHOL
|19,48
|833.437.564
|% 5,13
|
|SASA
|29,06
|628.552.188
|% 4,99
|
|KOZAL
|113,60
|627.596.926
|% -4,14
|
|PEKGY
|1,21
|162.210.604
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,88
|204.202.432
|% -0,53
|
|YKBNK
|2,19
|220.355.444
|% 0,00
|
|THYAO
|13,74
|1.276.706.169
|% -0,07
|
|GARAN
|8,39
|484.010.051
|% -0,71
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6927
|8,6936
|% 0,50
|
|Euro
|10,2909
|10,2972
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,9452
|12,0051
|% 0,65
|
|Frank
|9,3714
|9,4279
|% 0,68
|
|Riyal
|2,3114
|2,3230
|% 0,52
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|5,87
|
|Altın Gr.
|498
|499
|4,40
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|13,00
|
|Tam
|3.283
|3.368
|21,88
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|10,59
|
|Çeyrek
|796
|815
|5,29
|
|Gümüş.Ons
|26,31
|26,34
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,37
|0,13
|
|B. Petrol
|75,61
|75,61
|-0,23
|
Seans Raporu
17:45
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-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 14 artarak (% 0.21 ) 1, 482
-
17:57AVGYO
Yüzde 4.65 oranında artışla 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 311, 205 adet işlem
-
17:55ERBOS
Yüzde 7.40 oranında artışla 136.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 836, 527 adet işlem
-
17:53HDFGS
Yüzde 4.26 oranında artışla 2.94 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 912, 371 adet işlem
-
17:52XU100
Endeks 1, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 11, 339.00 milyon TL de