***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.07.2021 15:54
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(YZF) Yapı Kredi Portföy Py Erenköy Serbest (Döviz) Özel Fon 01/06/2021 - 30/06/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945764
BIST
16:551.374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,88
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
16:558,7005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0500
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7230
En Düşük
8,6441
16:5510,2953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0041
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3254
En Düşük
10,2510
16:55498,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,45
|Açılış
|: 498,59
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
501,30
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler16:55
|EUKYO
|6,60
|4.911.389
|% 10,00
|
|BIOEN
|22,50
|128.244.588
|% 9,97
|
|VAKFN
|10,70
|19.250.816
|% 9,97
|
|YAPRK
|36,46
|6.843.714
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,10
|4.490.182
|% 9,91
|
|METUR
|5,40
|58.721.189
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|58.523.989
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|424.462
|% -9,97
|
|DENGE
|2,36
|814.136
|% -9,92
|
|DIRIT
|3,86
|204.817
|% -9,18
|
|THYAO
|13,79
|1.160.962.600
|% 0,29
|
|KCHOL
|19,43
|739.462.496
|% 4,86
|
|ARCLK
|32,20
|724.464.740
|% 7,91
|
|KOZAL
|115,20
|518.720.397
|% -2,78
|
|GARAN
|8,37
|428.589.994
|% -0,95
|
|PEKGY
|1,19
|129.919.866
|% 8,18
|
|EKGYO
|1,88
|198.397.489
|% -0,53
|
|THYAO
|13,79
|1.160.962.600
|% 0,29
|
|YKBNK
|2,17
|174.615.756
|% -0,91
|
|GARAN
|8,37
|428.589.994
|% -0,95
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6976
|8,7005
|% 0,58
|
|Euro
|10,2901
|10,2953
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,9284
|11,9882
|% 0,51
|
|Frank
|9,3544
|9,4108
|% 0,50
|
|Riyal
|2,3096
|2,3211
|% 0,44
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|8,71
|
|Altın Gr.
|499
|499
|4,57
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|17,00
|
|Tam
|3.286
|3.368
|22,13
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|10,71
|
|Çeyrek
|796
|815
|5,35
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,40
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,13
|
|B. Petrol
|75,69
|75,69
|-0,15
|