***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.07.2021 15:54
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YJY) Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (Doviz) Fon 01/06/2021 - 30/06/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945769
BIST
16:541.374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,87
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
16:548,7010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0505
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7230
En Düşük
8,6441
16:5410,2978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0066
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3254
En Düşük
10,2510
16:54498,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 4,22
|Açılış
|: 497,78
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
501,30
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler16:53
|EUKYO
|6,60
|4.911.389
|% 10,00
|
|BIOEN
|22,50
|128.104.683
|% 9,97
|
|VAKFN
|10,70
|19.233.589
|% 9,97
|
|YAPRK
|36,46
|6.843.714
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,10
|4.490.182
|% 9,91
|
|METUR
|5,40
|58.717.037
|% -10,00
|
|PKENT
|2.560,60
|12.575.603
|% -9,98
|
|KUTPO
|46,68
|58.523.989
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|424.462
|% -9,97
|
|DENGE
|2,36
|814.136
|% -9,92
|
|THYAO
|13,79
|1.148.046.911
|% 0,29
|
|KCHOL
|19,55
|711.674.678
|% 5,50
|
|ARCLK
|32,32
|695.986.784
|% 8,31
|
|KOZAL
|115,30
|515.289.145
|% -2,70
|
|GARAN
|8,38
|411.531.586
|% -0,83
|
|PEKGY
|1,18
|122.986.925
|% 7,27
|
|EKGYO
|1,89
|196.702.261
|% 0,00
|
|THYAO
|13,79
|1.148.046.911
|% 0,29
|
|YKBNK
|2,17
|173.031.974
|% -0,91
|
|GARAN
|8,38
|411.531.586
|% -0,83
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6974
|8,7010
|% 0,58
|
|Euro
|10,2898
|10,2978
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,9225
|11,9823
|% 0,46
|
|Frank
|9,3535
|9,4099
|% 0,49
|
|Riyal
|2,3088
|2,3204
|% 0,41
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|7,41
|
|Altın Gr.
|498
|498
|3,87
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|15,00
|
|Tam
|3.279
|3.361
|15,05
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|7,28
|
|Çeyrek
|795
|813
|3,64
|
|Gümüş.Ons
|26,34
|26,38
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,10
|
|B. Petrol
|75,61
|75,61
|-0,23
|
Seans Raporu
16:53
daha fazla
-
17:05AVGYO
Yüzde 5.04 oranında artışla 2.71 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 867, 470 adet işlem
-
17:04AVGYO
Yüzde 4.65 oranında artışla 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 867, 045 adet işlem
-
17:03RALYH
Yüzde 4.51 oranında artışla 3.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 366, 243 adet işlem
-
17:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 02 artarak (% 0.17 ) 1, 215
-
17:02
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKFN, EUKYO, VKFYO, BIOEN, YAPRK, SELVA, MEDTR