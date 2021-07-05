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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

05.07.2021 16:34



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01/04/2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     " 01.04.2021 tarihli KAP açıklamamızda, ihraççı şirket olan Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan ek protokolde belirtilen ödemelerin kısmen yapılması neticesinde ana protokole ek protokol imzalandığı, kalan anapara tutarı ve kupon ödemelerinin yasal faizleriyle birlikte ihraççı şirket tarafından ek protokolde belirlenen tarihlerde ödenmesi konusunda mutabakata varıldığı açıklanmıştı.
30.06.2021 tarihinde gerçekleştirilmesi gereken ödemelerin kısmi olarak yapılacak olması neticesinde İhraççı şirket olan Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan ana ve ek protokollerde belirtilen şartların yeniden yapılandırılması kapsamında 30.06.2021 tarihinde ek protokol imzalanmış olup protokol tarihine kadar olan faizler ile birlikte 402.690,25 TL ana para ve kupon ödemesi tahsilatı sağlanmış, kalan ana para, kupon ödemeleri ve ana paraya işleyecek faizler 30.09.2021, ve 30.12.2021 halinde ödenecek şekilde ek protokole bağlanmıştır."
* YAK ile YOD fonları 29.05.2020 tarihinde YAK fonu bünyesinde birleşmiş olup, YOD fonu altında Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait takip edilen menkul kıymet ve karşılık bakiyeleri birleşme tarihinde YAK fonuna aktarılmış ve YAK fonu tablosunda takip edilmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946291


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