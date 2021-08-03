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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

03.08.2021 18:19



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

(YPK) Yapı Kredi Portföy Galata Serbest Fon 01/07/2021 - 30/07/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954521


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Altın Gr. 490 490 3,38  
Cumhuriyet 3.258 3.308 36,00  
Tam 3.244 3.326 34,07  
Yarım 1.568 1.609 16,48  
Çeyrek 786 804 8,25  
Gümüş.Ons 25,49 25,52 0,09  
Gümüş Gr. 6,89 6,90 0,08  
B. Petrol 72,25 72,25 -0,64  
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