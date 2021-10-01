***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.10.2021 17:27
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YJY) Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (Doviz) Fon 01/09/2021 - 30/09/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966140
BIST
17:171.400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,13
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.408
En Düşük
1.395
17:178,8518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0363
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8207
17:1710,2690
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0381
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3222
En Düşük
10,2389
17:17500,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,71
|Açılış
|: 500,03
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
497,31
BIST En Aktif Hisseler17:17
|NUGYO
|9,35
|14.626.715
|% 10,00
|
|GARFA
|12,87
|4.538.450
|% 10,00
|
|KARYE
|17,50
|144.929.282
|% 9,99
|
|YAPRK
|32,64
|22.209.255
|% 9,97
|
|UZERB
|31,88
|1.049.936
|% 9,93
|
|YEOTK
|69,40
|62.382.309
|% -9,99
|
|BIOEN
|29,82
|307.816.365
|% -9,96
|
|RALYH
|5,29
|161.879
|% -9,88
|
|EUYO
|3,44
|2.584.379
|% -7,77
|
|ATAGY
|4,00
|2.813.711
|% -7,41
|
|GARAN
|9,27
|1.286.147.634
|% 0,32
|
|THYAO
|14,09
|1.073.169.604
|% 1,00
|
|MAREN
|8,90
|937.213.299
|% 7,10
|
|SISE
|8,23
|792.897.473
|% 0,49
|
|YKBNK
|2,38
|543.855.156
|% -1,24
|
|YKBNK
|2,38
|543.855.156
|% -1,24
|
|GARAN
|9,27
|1.286.147.634
|% 0,32
|
|ODAS
|1,38
|152.448.761
|% 0,73
|
|MAREN
|8,90
|937.213.299
|% 7,10
|
|SISE
|8,23
|792.897.473
|% 0,49
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8471
|8,8518
|% -0,41
|
|Euro
|10,2627
|10,2690
|% -0,37
|
|Sterlin
|11,9517
|12,0116
|% 0,17
|
|Frank
|9,4686
|9,5257
|% -0,28
|
|Riyal
|2,3495
|2,3613
|% -0,47
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|5,48
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,71
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|10,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|9,70
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|4,70
|
|Çeyrek
|799
|817
|2,35
|
|Gümüş.Ons
|22,51
|22,53
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,37
|0,03
|
|B. Petrol
|78,45
|78,45
|0,14
|