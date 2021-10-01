***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.10.2021 17:27
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YJO) Yapı Kredi Portföy Odeabank Üçüncü Serbest (Döviz) Özel Fon 01/09/2021 - 30/09/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966141
BIST
18:051.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -4,93
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.408
En Düşük
1.395
18:058,8726
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0155
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8207
18:0510,2915
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0156
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3222
En Düşük
10,2389
18:05500,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,93
|Açılış
|: 501,26
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
497,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|12,87
|4.571.410
|% 10,00
|
|UZERB
|31,90
|1.188.382
|% 10,00
|
|NUGYO
|9,35
|15.826.770
|% 10,00
|
|MAREN
|9,14
|1.082.788.915
|% 9,99
|
|KARYE
|17,50
|145.535.202
|% 9,99
|
|YEOTK
|69,40
|62.975.262
|% -9,99
|
|RALYH
|5,29
|172.988
|% -9,88
|
|EUYO
|3,37
|3.281.351
|% -9,65
|
|BIOEN
|30,00
|314.761.873
|% -9,42
|
|OYLUM
|8,65
|40.108.546
|% -7,39
|
|GARAN
|9,28
|1.510.509.232
|% 0,43
|
|THYAO
|14,05
|1.356.563.919
|% 0,72
|
|MAREN
|9,14
|1.082.788.915
|% 9,99
|
|SISE
|8,19
|944.491.495
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|637.797.179
|% -0,83
|
|YKBNK
|2,39
|637.797.179
|% -0,83
|
|GARAN
|9,28
|1.510.509.232
|% 0,43
|
|MAREN
|9,14
|1.082.788.915
|% 9,99
|
|SISE
|8,19
|944.491.495
|% 0,00
|
|ODAS
|1,38
|158.619.559
|% 0,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8673
|8,8726
|% -0,17
|
|Euro
|10,2851
|10,2915
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,9678
|12,0278
|% 0,31
|
|Frank
|9,4916
|9,5488
|% -0,03
|
|Riyal
|2,3559
|2,3677
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|1,59
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|10,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|9,70
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|4,70
|
|Çeyrek
|799
|817
|2,35
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,48
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,40
|0,07
|
|B. Petrol
|78,27
|78,27
|-0,04
|