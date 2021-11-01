***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.11.2021 17:15
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YRF) Yapı Kredi Portföy Odeabank İkinci Serbest (Döviz) Özel Fon 01/10/2021 - 28/10/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973455
BIST
17:061.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 13,99
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.538
En Düşük
1.516
17:069,5286
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0610
|Açılış
|: 9,5030
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,6129
En Düşük
9,4858
17:0611,0275
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0864
|Açılış
|: 10,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1161
En Düşük
10,9982
17:06548,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,92
|Açılış
|: 548,44
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,53
BIST En Aktif Hisseler17:04
|RALYH
|7,15
|82.937.279
|% 10,00
|
|ZRGYO
|2,20
|19.549.633
|% 10,00
|
|LUKSK
|51,65
|25.520.037
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,97
|132.395.557
|% 9,97
|
|ATATP
|47,90
|96.495.030
|% 9,96
|
|NUGYO
|14,04
|39.611.278
|% -10,00
|
|EGSER
|14,27
|46.327.167
|% -9,97
|
|BIOEN
|23,72
|468.175.065
|% -9,95
|
|AKFGY
|6,09
|78.255.620
|% -9,91
|
|BALAT
|7,56
|398.585
|% -7,13
|
|GARAN
|10,13
|2.319.222.142
|% 2,84
|
|SISE
|8,52
|937.280.080
|% -1,62
|
|THYAO
|15,37
|887.667.756
|% 2,67
|
|BIMAS
|64,00
|728.112.674
|% 2,98
|
|YKBNK
|2,81
|637.166.168
|% 2,93
|
|GARAN
|10,13
|2.319.222.142
|% 2,84
|
|YKBNK
|2,81
|637.166.168
|% 2,93
|
|EKGYO
|2,04
|317.655.471
|% 3,55
|
|ODAS
|1,45
|171.701.326
|% 3,57
|
|DOHOL
|2,75
|306.295.415
|% 3,38
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5207
|9,5256
|% -0,67
|
|Euro
|11,0170
|11,0263
|% -0,79
|
|Sterlin
|12,9455
|13,0104
|% -1,02
|
|Frank
|10,3711
|10,4335
|% -0,54
|
|Riyal
|2,5238
|2,5365
|% -0,98
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|9,49
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-3,26
|
|Cumhuriyet
|3.617
|3.672
|17,00
|
|Tam
|3.592
|3.682
|5,81
|
|Yarım
|1.736
|1.781
|2,81
|
|Çeyrek
|871
|891
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,00
|85,00
|1,28
|