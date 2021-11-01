***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.11.2021 17:15
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(YJU) Yapı Kredi Portföy Py Uludağ Serbest (Döviz) Özel Fon 01/10/2021 - 28/10/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973465
BIST
17:051.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 14,47
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.538
En Düşük
1.516
17:059,5286
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0610
|Açılış
|: 9,5030
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,6129
En Düşük
9,4858
17:0511,0275
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0864
|Açılış
|: 10,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1161
En Düşük
10,9982
17:05548,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,59
|Açılış
|: 548,44
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,53
BIST En Aktif Hisseler17:05
|ZRGYO
|2,20
|19.656.252
|% 10,00
|
|RALYH
|7,15
|82.942.420
|% 10,00
|
|LUKSK
|51,65
|26.051.087
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,97
|132.407.452
|% 9,97
|
|TSPOR
|5,96
|102.521.740
|% 9,96
|
|NUGYO
|14,04
|39.611.432
|% -10,00
|
|EGSER
|14,27
|46.358.418
|% -9,97
|
|BIOEN
|23,72
|468.799.162
|% -9,95
|
|AKFGY
|6,09
|78.262.618
|% -9,91
|
|BALAT
|7,56
|398.585
|% -7,13
|
|GARAN
|10,14
|2.321.421.464
|% 2,94
|
|SISE
|8,52
|947.134.120
|% -1,62
|
|THYAO
|15,33
|907.449.555
|% 2,40
|
|BIMAS
|64,05
|732.072.900
|% 3,06
|
|YKBNK
|2,81
|637.948.305
|% 2,93
|
|GARAN
|10,14
|2.321.421.464
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,81
|637.948.305
|% 2,93
|
|EKGYO
|2,03
|336.549.120
|% 3,05
|
|ODAS
|1,44
|171.752.976
|% 2,86
|
|DOHOL
|2,75
|306.856.859
|% 3,38
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5215
|9,5286
|% -0,64
|
|Euro
|11,0198
|11,0275
|% -0,78
|
|Sterlin
|12,9607
|13,0257
|% -0,90
|
|Frank
|10,3846
|10,4471
|% -0,41
|
|Riyal
|2,5280
|2,5407
|% -0,82
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|10,16
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-1,59
|
|Cumhuriyet
|3.610
|3.665
|10,00
|
|Tam
|3.604
|3.694
|17,95
|
|Yarım
|1.742
|1.787
|8,69
|
|Çeyrek
|874
|894
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,05
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,73
|84,73
|1,01
|