***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.11.2021 17:17
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(YPL) Yapı Kredi Portföy Balat Serbest Özel Fon 01/10/2021 - 28/10/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973471
BIST
17:521.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 13,24
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.539
En Düşük
1.516
17:529,5295
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0601
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,6129
En Düşük
9,4858
17:5211,0417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0722
|Açılış
|: 10,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1161
En Düşük
10,9982
17:52549,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,93
|Açılış
|: 549,10
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,53
BIST En Aktif Hisseler17:52
|ZRGYO
|2,20
|20.096.017
|% 10,00
|
|OSMEN
|26,62
|5.675.995
|% 10,00
|
|RALYH
|7,15
|83.169.296
|% 10,00
|
|LUKSK
|51,65
|28.485.665
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,97
|132.600.020
|% 9,97
|
|NUGYO
|14,04
|39.711.608
|% -10,00
|
|EGSER
|14,27
|47.785.632
|% -9,97
|
|BIOEN
|23,72
|477.265.043
|% -9,95
|
|AKFGY
|6,09
|78.327.433
|% -9,91
|
|RHEAG
|2,10
|2.801.890
|% -8,70
|
|GARAN
|10,13
|2.493.803.848
|% 2,84
|
|THYAO
|15,24
|1.104.545.541
|% 1,80
|
|SISE
|8,54
|1.038.766.104
|% -1,39
|
|BIMAS
|64,15
|832.818.151
|% 3,22
|
|GUBRF
|69,85
|714.283.196
|% 1,60
|
|GARAN
|10,13
|2.493.803.848
|% 2,84
|
|YKBNK
|2,80
|662.194.751
|% 2,56
|
|EKGYO
|2,03
|360.682.917
|% 3,05
|
|ODAS
|1,43
|182.072.051
|% 2,14
|
|TSKB
|1,33
|165.457.174
|% 3,10
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5254
|9,5295
|% -0,63
|
|Euro
|11,0338
|11,0417
|% -0,65
|
|Sterlin
|12,9943
|13,0595
|% -0,65
|
|Frank
|10,4163
|10,4790
|% -0,11
|
|Riyal
|2,5329
|2,5456
|% -0,62
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|10,06
|
|Altın Gr.
|550
|550
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|3.621
|3.675
|20,00
|
|Tam
|3.603
|3.693
|16,79
|
|Yarım
|1.741
|1.786
|8,13
|
|Çeyrek
|873
|893
|4,06
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,07
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|0,00
|
|B. Petrol
|84,70
|84,70
|0,98
|
Seans Raporu
17:52
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17:59DGATE
Yüzde 5.31 oranında artışla 13.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 764, 256 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, FROTO, EKGYO
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 31 artarak (% 0.85 ) 1, 346
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, KARYE, HEDEF, ZRGYO, KLGYO, GSRAY, LUKSK, ATATP, TSPOR, RALYH
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EGSER, AKFGY, NUGYO, BIOEN