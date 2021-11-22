***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









lumuzun 09.09.2021 tarih ve 114 sayılı kararı ile 20.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayemizin tamamı iç kaynaklardan (olağanüstü yedeklerden) karşılanmak suretiyle 10.000.000 TL artırılarak 5.000.000 TL'den 15.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş, sermaye artırımına ilişkin talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.11.2021 tarih ve E-12233903-350.05-13007 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur.Bu çerçevede artırılan 10.000.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden 1 Kuruş nominal değerli ve üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacak 1.000.000.000 adet payın tamamının nama yazılı pay olarak ihracına ve mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine ve söz konusu sermaye artışının onaylanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 22 Kasım 2021 tarihinde karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978926BIST