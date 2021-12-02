***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.12.2021 16:41
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(KSY) Yapı Kredi Portföy Py Kandilli Serbest Özel Fon 01/11/2021 - 30/11/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980668
BIST
17:231.873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 15,23
|Açılış
|: 1.864
|
|Önceki Kapanış
|: 1.857
|
1.883
En Düşük
1.864
17:2313,4742
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1673
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,5409
En Düşük
13,1456
17:2315,3245
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 0,2605
|Açılış
|: 15,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,3788
En Düşük
14,9048
17:23768,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 6,99
|Açılış
|: 768,33
|
|Önceki Kapanış
|: 761,33
|
774,67
En Düşük
753,73
BIST En Aktif Hisseler17:23
|ISDMR
|23,10
|135.452.031
|% 10,00
|
|MIATK
|37,18
|3.360.737
|% 10,00
|
|BURCE
|29,04
|38.242.840
|% 10,00
|
|ERBOS
|137,50
|203.946.707
|% 10,00
|
|PKENT
|4.071,10
|3.818.675
|% 10,00
|
|PRKAB
|63,45
|120.500.031
|% -10,00
|
|DOBUR
|191,10
|8.595.296
|% -9,99
|
|RALYH
|17,31
|3.231.292
|% -9,98
|
|NUGYO
|8,50
|87.222.523
|% -9,57
|
|DITAS
|28,70
|14.484.216
|% -8,37
|
|KRDMD
|9,38
|2.054.978.256
|% 4,69
|
|THYAO
|18,18
|1.911.919.408
|% -1,25
|
|GARAN
|11,66
|1.715.293.370
|% 0,17
|
|EREGL
|23,48
|1.203.638.350
|% 2,35
|
|YKBNK
|3,39
|1.201.041.426
|% 2,73
|
|EKGYO
|2,35
|889.501.543
|% 3,07
|
|YKBNK
|3,39
|1.201.041.426
|% 2,73
|
|SKBNK
|1,18
|289.026.163
|% 1,72
|
|KRDMD
|9,38
|2.054.978.256
|% 4,69
|
|ADESE
|0,75
|136.209.370
|% 1,35
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4598
|13,4742
|% 1,26
|
|Euro
|15,2790
|15,3245
|% 1,73
|
|Sterlin
|17,8478
|17,9373
|% 1,38
|
|Frank
|14,5798
|14,6677
|% 1,25
|
|Riyal
|3,5738
|3,5917
|% 1,04
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|-5,35
|
|Altın Gr.
|769
|769
|7,76
|
|Cumhuriyet
|5.081
|5.158
|14,00
|
|Tam
|5.054
|5.183
|-0,87
|
|Yarım
|2.443
|2.507
|-0,42
|
|Çeyrek
|1.225
|1.253
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,33
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,71
|9,73
|0,21
|
|B. Petrol
|67,57
|67,57
|-1,30
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:35SEYKM
Yüzde 4.44 oranında artışla 18.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 930, 689 adet işlem
-
17:33IDGYO
Yüzde 9.84 oranında artışla 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 832, 321 adet işlem
-
17:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 45 artarak (% 0.72 ) 2, 012
-
17:31
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ISDMR, MIATK
-
17:31XU100
Endeks 1, 874 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 88 üstünde . İşlem hacmi 25, 552.00 milyon TL de