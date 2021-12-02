***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.12.2021 16:41
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YZF) Yapı Kredi Portföy Py Erenköy Serbest (Döviz) Özel Fon 01/11/2021 - 30/11/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980670
BIST
17:231.873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 15,23
|Açılış
|: 1.864
|
|Önceki Kapanış
|: 1.857
|
1.883
En Düşük
1.864
17:2313,4742
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1673
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,5409
En Düşük
13,1456
17:2315,3245
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 0,2605
|Açılış
|: 15,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,3788
En Düşük
14,9048
17:23768,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 6,99
|Açılış
|: 768,33
|
|Önceki Kapanış
|: 761,33
|
774,67
En Düşük
753,73
BIST En Aktif Hisseler17:21
|ERBOS
|137,50
|203.946.982
|% 10,00
|
|MIATK
|37,18
|3.363.377
|% 10,00
|
|BURCE
|29,04
|38.242.840
|% 10,00
|
|PKENT
|4.071,10
|3.822.746
|% 10,00
|
|YONGA
|24,42
|464.904
|% 10,00
|
|PRKAB
|63,45
|120.500.031
|% -10,00
|
|DOBUR
|191,10
|8.595.296
|% -9,99
|
|RALYH
|17,31
|3.231.292
|% -9,98
|
|DITAS
|28,22
|15.157.246
|% -9,90
|
|NUGYO
|8,53
|87.721.046
|% -9,26
|
|KRDMD
|9,39
|2.060.437.217
|% 4,80
|
|THYAO
|18,18
|1.927.862.318
|% -1,25
|
|GARAN
|11,66
|1.715.969.427
|% 0,17
|
|EREGL
|23,48
|1.208.319.492
|% 2,35
|
|YKBNK
|3,39
|1.202.285.325
|% 2,73
|
|EKGYO
|2,35
|889.561.113
|% 3,07
|
|YKBNK
|3,39
|1.202.285.325
|% 2,73
|
|SKBNK
|1,19
|289.167.885
|% 2,59
|
|KRDMD
|9,39
|2.060.437.217
|% 4,80
|
|ADESE
|0,76
|136.646.488
|% 2,70
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4584
|13,4730
|% 1,25
|
|Euro
|15,2824
|15,3185
|% 1,69
|
|Sterlin
|17,8471
|17,9366
|% 1,38
|
|Frank
|14,5911
|14,6790
|% 1,33
|
|Riyal
|3,5747
|3,5926
|% 1,07
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-0,74
|
|Altın Gr.
|768
|768
|6,79
|
|Cumhuriyet
|5.077
|5.154
|10,00
|
|Tam
|5.053
|5.181
|-2,48
|
|Yarım
|2.442
|2.506
|-1,20
|
|Çeyrek
|1.225
|1.253
|-0,61
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,45
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|9,66
|9,67
|0,15
|
|B. Petrol
|66,34
|66,34
|-2,53
|
Seans Raporu
17:21
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17:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 45 artarak (% 0.72 ) 2, 012
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17:31
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ISDMR, MIATK
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17:31XU100
Endeks 1, 874 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 88 üstünde . İşlem hacmi 25, 552.00 milyon TL de
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17:30KRDMD
Yüzde 4.58 oranında artışla 9.37 lira fiyatla işlem gören hissede 222, 209, 307 adet işlem
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17:29OLMK
Yüzde 8.23 oranında artışla 7.50 lira fiyatla işlem gören hissede 739, 726 adet işlem