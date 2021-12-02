***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.12.2021 16:41
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YPZ) Yapı Kredi Portföy Py Levent Serbest Özel Fon 01/11/2021 - 30/11/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980673
BIST
16:561.878
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 20,34
|Açılış
|: 1.864
|
|Önceki Kapanış
|: 1.857
|
1.883
En Düşük
1.864
16:5613,4526
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1457
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,5409
En Düşük
13,1456
16:5615,2994
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,2354
|Açılış
|: 15,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,3788
En Düşük
14,9048
16:56767,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 6,13
|Açılış
|: 767,46
|
|Önceki Kapanış
|: 761,33
|
774,67
En Düşük
753,73
BIST En Aktif Hisseler16:54
|ERBOS
|137,50
|203.669.507
|% 10,00
|
|MIATK
|37,18
|3.218.673
|% 10,00
|
|BURCE
|29,04
|38.230.963
|% 10,00
|
|PKENT
|4.071,10
|3.818.675
|% 10,00
|
|YONGA
|24,42
|464.904
|% 10,00
|
|PRKAB
|63,45
|120.500.031
|% -10,00
|
|DOBUR
|191,10
|8.595.296
|% -9,99
|
|RALYH
|17,31
|3.231.292
|% -9,98
|
|NUGYO
|8,55
|80.248.206
|% -9,04
|
|UZERB
|37,00
|1.190.031
|% -7,50
|
|KRDMD
|9,29
|1.858.890.660
|% 3,68
|
|THYAO
|18,16
|1.789.339.187
|% -1,36
|
|GARAN
|11,67
|1.591.487.119
|% 0,26
|
|EREGL
|23,46
|1.128.559.925
|% 2,27
|
|SISE
|13,25
|1.113.096.511
|% 2,16
|
|EKGYO
|2,34
|854.876.021
|% 2,63
|
|YKBNK
|3,37
|1.094.277.901
|% 2,12
|
|SKBNK
|1,19
|272.179.942
|% 2,59
|
|KRDMD
|9,29
|1.858.890.660
|% 3,68
|
|ADESE
|0,76
|134.883.199
|% 2,70
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4537
|13,4582
|% 1,14
|
|Euro
|15,2632
|15,2957
|% 1,54
|
|Sterlin
|17,8799
|17,9696
|% 1,56
|
|Frank
|14,6084
|14,6964
|% 1,45
|
|Riyal
|3,5819
|3,5999
|% 1,27
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-3,95
|
|Altın Gr.
|768
|768
|6,72
|
|Cumhuriyet
|5.072
|5.149
|5,00
|
|Tam
|5.054
|5.182
|-1,78
|
|Yarım
|2.443
|2.507
|-0,86
|
|Çeyrek
|1.225
|1.253
|-0,44
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,37
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,67
|9,68
|0,16
|
|B. Petrol
|68,68
|68,68
|-0,19
|