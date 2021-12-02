***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.12.2021 16:41
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YJY) Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (Doviz) Fon 01/11/2021 - 30/11/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980675
BIST
17:211.874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 16,67
|Açılış
|: 1.864
|
|Önceki Kapanış
|: 1.857
|
1.883
En Düşük
1.864
17:2113,4730
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1661
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,5409
En Düşük
13,1456
17:2115,3185
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 0,2545
|Açılış
|: 15,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,3788
En Düşük
14,9048
17:21769,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 7,76
|Açılış
|: 769,10
|
|Önceki Kapanış
|: 761,33
|
774,67
En Düşük
753,73
BIST En Aktif Hisseler17:17
|MIATK
|37,18
|3.348.319
|% 10,00
|
|BURCE
|29,04
|38.242.811
|% 10,00
|
|ERBOS
|137,50
|203.938.594
|% 10,00
|
|PKENT
|4.071,10
|3.818.675
|% 10,00
|
|YONGA
|24,42
|464.904
|% 10,00
|
|RALYH
|17,31
|3.231.292
|% -9,98
|
|UZERB
|37,00
|1.190.031
|% -7,50
|
|IDEAS
|32,18
|16.321.592
|% -4,74
|
|BALAT
|9,50
|887.758
|% -3,85
|
|EKIZ
|7,72
|515.048
|% -3,74
|
|KRDMD
|9,38
|2.046.925.229
|% 4,69
|
|THYAO
|18,15
|1.902.464.907
|% -1,41
|
|GARAN
|11,65
|1.713.166.862
|% 0,09
|
|EREGL
|23,48
|1.199.430.441
|% 2,35
|
|YKBNK
|3,37
|1.180.180.981
|% 2,12
|
|EKGYO
|2,35
|889.426.088
|% 3,07
|
|YKBNK
|3,37
|1.180.180.981
|% 2,12
|
|SKBNK
|1,18
|289.010.381
|% 1,72
|
|KRDMD
|9,38
|2.046.925.229
|% 4,69
|
|ADESE
|0,75
|136.169.770
|% 1,35
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4211
|13,4257
|% 0,89
|
|Euro
|15,2831
|15,3138
|% 1,66
|
|Sterlin
|17,8401
|17,9295
|% 1,34
|
|Frank
|14,5774
|14,6653
|% 1,24
|
|Riyal
|3,5736
|3,5915
|% 1,04
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-0,74
|
|Altın Gr.
|768
|768
|6,79
|
|Cumhuriyet
|5.077
|5.154
|10,00
|
|Tam
|5.053
|5.181
|-2,48
|
|Yarım
|2.442
|2.506
|-1,20
|
|Çeyrek
|1.225
|1.253
|-0,61
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,45
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|9,66
|9,67
|0,15
|
|B. Petrol
|66,34
|66,34
|-2,53
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
-
17:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 45 artarak (% 0.72 ) 2, 012
-
17:31
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ISDMR, MIATK
-
17:31XU100
Endeks 1, 874 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 88 üstünde . İşlem hacmi 25, 552.00 milyon TL de
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17:30KRDMD
Yüzde 4.58 oranında artışla 9.37 lira fiyatla işlem gören hissede 222, 209, 307 adet işlem
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17:29OLMK
Yüzde 8.23 oranında artışla 7.50 lira fiyatla işlem gören hissede 739, 726 adet işlem