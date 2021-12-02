***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.12.2021 16:41
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YPK) Yapı Kredi Portföy Galata Serbest Fon 01/11/2021 - 30/11/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980680
BIST
17:191.875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 17,29
|Açılış
|: 1.864
|
|Önceki Kapanış
|: 1.857
|
1.883
En Düşük
1.864
17:1913,4524
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1455
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,5409
En Düşük
13,1456
17:1915,3155
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,2515
|Açılış
|: 15,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,3788
En Düşük
14,9048
17:19768,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 6,79
|Açılış
|: 768,12
|
|Önceki Kapanış
|: 761,33
|
774,67
En Düşük
753,73
BIST En Aktif Hisseler17:19
|ISDMR
|23,10
|134.618.353
|% 10,00
|
|MIATK
|37,18
|3.360.700
|% 10,00
|
|ERBOS
|137,50
|203.938.594
|% 10,00
|
|BURCE
|29,04
|38.242.811
|% 10,00
|
|PKENT
|4.071,10
|3.818.675
|% 10,00
|
|NUGYO
|8,46
|86.800.390
|% -10,00
|
|PRKAB
|63,45
|120.500.031
|% -10,00
|
|DOBUR
|191,10
|8.595.296
|% -9,99
|
|RALYH
|17,31
|3.231.292
|% -9,98
|
|DITAS
|28,86
|14.196.581
|% -7,85
|
|KRDMD
|9,38
|2.046.925.229
|% 4,69
|
|THYAO
|18,15
|1.902.464.907
|% -1,41
|
|GARAN
|11,65
|1.713.166.862
|% 0,09
|
|EREGL
|23,48
|1.199.430.441
|% 2,35
|
|YKBNK
|3,37
|1.180.180.981
|% 2,12
|
|EKGYO
|2,35
|889.426.088
|% 3,07
|
|YKBNK
|3,37
|1.180.180.981
|% 2,12
|
|SKBNK
|1,18
|289.010.381
|% 1,72
|
|KRDMD
|9,38
|2.046.925.229
|% 4,69
|
|ADESE
|0,75
|136.169.770
|% 1,35
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4473
|13,4524
|% 1,09
|
|Euro
|15,2810
|15,3155
|% 1,67
|
|Sterlin
|17,8402
|17,9297
|% 1,34
|
|Frank
|14,5794
|14,6672
|% 1,25
|
|Riyal
|3,5735
|3,5914
|% 1,04
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-0,49
|
|Altın Gr.
|769
|769
|7,66
|
|Cumhuriyet
|5.077
|5.154
|10,00
|
|Tam
|5.055
|5.184
|0,25
|
|Yarım
|2.443
|2.508
|0,12
|
|Çeyrek
|1.226
|1.254
|0,06
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,49
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|9,65
|9,66
|0,14
|
|B. Petrol
|66,41
|66,41
|-2,46
|
Seans Raporu
17:19
daha fazla
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17:33IDGYO
Yüzde 9.84 oranında artışla 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 832, 321 adet işlem
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17:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 45 artarak (% 0.72 ) 2, 012
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17:31
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ISDMR, MIATK
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17:31XU100
Endeks 1, 874 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 88 üstünde . İşlem hacmi 25, 552.00 milyon TL de
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17:30KRDMD
Yüzde 4.58 oranında artışla 9.37 lira fiyatla işlem gören hissede 222, 209, 307 adet işlem