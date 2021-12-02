***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.12.2021 16:41
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YSF) Yapı Kredi Portföy Dragos Serbest Fon 01/11/2021 - 30/11/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980683
BIST
17:171.875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 17,36
|Açılış
|: 1.864
|
|Önceki Kapanış
|: 1.857
|
1.883
En Düşük
1.864
17:1713,4257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1188
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,5409
En Düşük
13,1456
17:1715,3138
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,2498
|Açılış
|: 15,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,3788
En Düşük
14,9048
17:17768,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 7,24
|Açılış
|: 768,57
|
|Önceki Kapanış
|: 761,33
|
774,67
En Düşük
753,73
BIST En Aktif Hisseler17:17
|INVEO
|31,68
|125.196.491
|% 10,00
|
|MIATK
|37,18
|3.340.177
|% 10,00
|
|ERBOS
|137,50
|203.938.594
|% 10,00
|
|BURCE
|29,04
|38.241.127
|% 10,00
|
|PKENT
|4.071,10
|3.818.675
|% 10,00
|
|PRKAB
|63,45
|120.500.031
|% -10,00
|
|DOBUR
|191,10
|8.595.296
|% -9,99
|
|RALYH
|17,31
|3.231.292
|% -9,98
|
|NUGYO
|8,50
|80.836.425
|% -9,57
|
|KUTPO
|107,60
|230.383.393
|% -7,64
|
|KRDMD
|9,36
|2.009.869.987
|% 4,46
|
|THYAO
|18,12
|1.889.028.275
|% -1,58
|
|GARAN
|11,65
|1.692.223.709
|% 0,09
|
|EREGL
|23,44
|1.186.182.606
|% 2,18
|
|YKBNK
|3,37
|1.162.365.460
|% 2,12
|
|EKGYO
|2,34
|876.451.363
|% 2,63
|
|YKBNK
|3,37
|1.162.365.460
|% 2,12
|
|SKBNK
|1,19
|277.630.759
|% 2,59
|
|KRDMD
|9,36
|2.009.869.987
|% 4,46
|
|ADESE
|0,76
|136.015.227
|% 2,70
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4211
|13,4257
|% 0,89
|
|Euro
|15,2831
|15,3138
|% 1,66
|
|Sterlin
|17,8478
|17,9373
|% 1,38
|
|Frank
|14,5798
|14,6677
|% 1,25
|
|Riyal
|3,5738
|3,5917
|% 1,04
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-1,20
|
|Altın Gr.
|767
|767
|6,13
|
|Cumhuriyet
|5.082
|5.159
|15,00
|
|Tam
|5.056
|5.184
|0,46
|
|Yarım
|2.444
|2.508
|0,22
|
|Çeyrek
|1.226
|1.254
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|9,67
|9,69
|0,16
|
|B. Petrol
|68,29
|68,29
|-0,58
|