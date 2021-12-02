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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

02.12.2021 16:41
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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Açıklamalar

(YPP)Yapı Kredi Portföy PY Kuzguncuk Serbest Fon 01/11/2021 - 30/11/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980684


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BIST En Aktif Hisseler17:17
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MIATK 37,18 3.348.319 % 10,00  
BURCE 29,04 38.242.811 % 10,00  
ERBOS 137,50 203.938.594 % 10,00  
PKENT 4.071,10 3.818.675 % 10,00  
YONGA 24,42 464.904 % 10,00  
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17:17 Alış Satış %  
Dolar 13,4211 13,4257 % 0,89  
Euro 15,2831 15,3138 % 1,66  
Sterlin 17,8401 17,9295 % 1,34  
Frank 14,5774 14,6653 % 1,24  
Riyal 3,5736 3,5915 % 1,04  
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17:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.778 1.778 -0,74  
Altın Gr. 768 768 6,79  
Cumhuriyet 5.077 5.154 10,00  
Tam 5.053 5.181 -2,48  
Yarım 2.442 2.506 -1,20  
Çeyrek 1.225 1.253 -0,61  
Gümüş.Ons 22,42 22,45 0,20  
Gümüş Gr. 9,66 9,67 0,15  
B. Petrol 66,34 66,34 -2,53  
Seans Raporu 17:17
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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