***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.12.2021 17:37
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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22.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan (olağanüstü yedeklerden) karşılanmak suretiyle 10.000.000,00 TL artırılarak 5.000.000,00 TL'den 15.000.000,00 TL'ye çıkarılması ve bu çerçevede ekli bulunan Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. Maddesinin tadili, T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 08.12.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982049
BIST
17:232.010
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 28,61
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.012
En Düşük
1.978
17:2313,7413
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 0,2512
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,8079
En Düşük
13,4450
17:2315,5639
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 0,3468
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,6213
En Düşük
15,1751
17:23788,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 14,30
|Açılış
|: 788,68
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
790,17
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler17:23
|BAGFS
|13,97
|11.456.570
|% 10,00
|
|HEKTS
|14,76
|863.021.428
|% 9,99
|
|MZHLD
|38,76
|4.807.674
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|CRDFA
|4,86
|16.304.635
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|120.137.917
|% -9,97
|
|THYAO
|20,54
|4.664.757.109
|% 6,98
|
|SISE
|14,90
|4.344.892.454
|% 1,57
|
|GARAN
|11,98
|4.125.383.429
|% 1,27
|
|ASELS
|24,06
|2.384.930.239
|% 4,25
|
|KRDMD
|9,75
|2.237.713.697
|% 0,52
|
|EKGYO
|2,54
|1.865.590.209
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,63
|1.449.608.392
|% 1,68
|
|GARAN
|11,98
|4.125.383.429
|% 1,27
|
|TSKB
|1,64
|557.742.840
|% 1,23
|
|SISE
|14,90
|4.344.892.454
|% 1,57
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7325
|13,7413
|% 1,86
|
|Euro
|15,5243
|15,5639
|% 2,28
|
|Sterlin
|18,1039
|18,1947
|% 1,65
|
|Frank
|14,8379
|14,9273
|% 2,13
|
|Riyal
|3,6535
|3,6718
|% 1,92
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-4,07
|
|Altın Gr.
|787
|787
|12,94
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.177
|5.308
|24,69
|
|Yarım
|2.502
|2.568
|11,95
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,39
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,89
|0,12
|
|B. Petrol
|75,30
|75,30
|-0,14
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 81 artarak (% 1.58 ) 2, 178
-
17:35XU100
Endeks 2, 009 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 42 üstünde . İşlem hacmi 45, 422.00 milyon TL de
-
17:34SEKUR
Yüzde 7.17 oranında artışla 22.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 807, 135 adet işlem
-
17:33METUR
Yüzde 9.18 oranında artışla 4.28 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 407, 036 adet işlem
-
17:32RYSAS
Yüzde 7.55 oranında artışla 6.27 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 262, 877 adet işlem