***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.01.2022 16:52
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(KSY) Yapı Kredi Portföy Py Kandilli Serbest Özel Fon 01/12/2021 - 31/12/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988052
BIST
09:551.941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 14,60
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.941
En Düşük
1.941
09:5513,2572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,1889
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,4943
En Düşük
12,9640
09:5515,0071
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,2053
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,2589
En Düşük
14,6944
09:55768,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 9,21
|Açılış
|: 770,43
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler09:55
|YAYLA
|3,02
|11.626.848
|% 0,00
|
|YKSLN
|5,59
|14.320.256
|% 0,00
|
|TRILC
|11,64
|27.084.948
|% 0,00
|
|TEZOL
|15,80
|39.327.256
|% 0,00
|
|ULUFA
|2,65
|12.528.743
|% 0,00
|
|YAYLA
|3,02
|11.626.848
|% 0,00
|
|YKSLN
|5,59
|14.320.256
|% 0,00
|
|TRILC
|11,64
|27.084.948
|% 0,00
|
|TEZOL
|15,80
|39.327.256
|% 0,00
|
|ULUFA
|2,65
|12.528.743
|% 0,00
|
|THYAO
|21,84
|1.991.851.326
|% 0,00
|
|GARAN
|11,46
|1.937.748.956
|% 0,00
|
|EREGL
|29,24
|1.351.910.568
|% 0,00
|
|SISE
|13,86
|1.020.381.273
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|942.374.387
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|942.374.387
|% 0,00
|
|ODAS
|1,39
|262.104.270
|% 0,00
|
|GARAN
|11,46
|1.937.748.956
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,23
|365.359.423
|% 0,00
|
|THYAO
|21,84
|1.991.851.326
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2423
|13,2572
|% 1,45
|
|Euro
|14,9411
|15,0071
|% 1,39
|
|Sterlin
|17,7783
|17,8675
|% 1,04
|
|Frank
|14,3584
|14,4449
|% 1,13
|
|Riyal
|3,5163
|3,5339
|% 1,09
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|1,83
|
|Altın Gr.
|774
|774
|14,98
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,78
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,75
|9,76
|0,11
|
|B. Petrol
|79,06
|79,06
|0,08
|