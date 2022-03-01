***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.03.2022 16:17
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YKS) Yapı Kredi Portföy İstanbul Serbest Fon 01/02/2022 - 28/02/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005771
BIST
17:181.969
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 22,53
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.946
17:1813,9108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0662
|Açılış
|: 13,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9441
En Düşük
13,7651
17:1815,5663
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0055
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
17:18856,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 6,39
|Açılış
|: 856,97
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
863,37
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler17:18
|ISGYO
|6,05
|189.976.970
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,13
|3.306.229
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.186.085
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|SANEL
|9,03
|5.155.743
|% 9,99
|
|KARYE
|17,28
|62.861.846
|% -9,95
|
|KAPLM
|45,00
|676.008
|% -4,94
|
|BTCIM
|14,11
|14.639.350
|% -4,66
|
|TAVHL
|32,26
|247.581.798
|% -4,22
|
|AKFGY
|3,93
|49.887.235
|% -4,15
|
|THYAO
|25,22
|4.240.160.587
|% -1,56
|
|EREGL
|33,08
|3.078.958.247
|% 6,44
|
|GARAN
|11,63
|3.050.382.975
|% 4,96
|
|KRDMD
|12,12
|2.498.584.943
|% 3,32
|
|YKBNK
|3,66
|1.811.329.648
|% 2,23
|
|YKBNK
|3,66
|1.811.329.648
|% 2,23
|
|GARAN
|11,63
|3.050.382.975
|% 4,96
|
|KRDMD
|12,12
|2.498.584.943
|% 3,32
|
|AKBNK
|7,08
|1.355.889.294
|% 0,71
|
|HUNER
|2,90
|486.656.128
|% 2,11
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8972
|13,9108
|% 0,48
|
|Euro
|15,5129
|15,5663
|% -0,04
|
|Sterlin
|18,5587
|18,6518
|% 0,14
|
|Frank
|15,0667
|15,1575
|% 0,12
|
|Riyal
|3,6920
|3,7105
|% 0,25
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|8,42
|
|Altın Gr.
|857
|857
|6,47
|
|Cumhuriyet
|5.696
|5.782
|37,00
|
|Tam
|5.676
|5.819
|43,82
|
|Yarım
|2.743
|2.815
|21,20
|
|Çeyrek
|1.376
|1.407
|10,59
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,04
|0,13
|
|B. Petrol
|103
|103
|5,32
|