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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

01.03.2022 16:17
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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Açıklamalar

 (YPF) Yapı Kredi Portföy Yeditepe Serbest Fon 01/02/2022 - 28/02/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005773


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISGYO 6,05 189.789.227 % 10,00  
HUBVC 9,13 3.299.737 % 10,00  
ISBTR 68.416,70 1.186.085 % 10,00  
ISATR 501.982,90 501.983 % 10,00  
PAPIL 18,85 10.316.859 % 9,98  
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16:45 Alış Satış %  
Dolar 13,8688 13,8884 % 0,32  
Euro 15,5008 15,5418 % -0,19  
Sterlin 18,5903 18,6835 % 0,31  
Frank 15,0899 15,1808 % 0,27  
Riyal 3,6963 3,7149 % 0,37  
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16:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.917 1.917 6,64  
Altın Gr. 857 857 6,46  
Cumhuriyet 5.709 5.795 50,00  
Tam 5.674 5.817 41,93  
Yarım 2.742 2.814 20,29  
Çeyrek 1.375 1.407 10,14  
Gümüş.Ons 24,63 24,68 0,18  
Gümüş Gr. 11,03 11,04 0,13  
B. Petrol 103 103 5,09  
Seans Raporu 16:45
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