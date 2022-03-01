***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.03.2022 16:17
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YPF) Yapı Kredi Portföy Yeditepe Serbest Fon 01/02/2022 - 28/02/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005773
BIST
16:481.975
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 28,79
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.946
16:4813,8972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0526
|Açılış
|: 13,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9441
En Düşük
13,7651
16:4815,5619
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0099
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
16:48855,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 4,86
|Açılış
|: 855,60
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
863,37
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler16:45
|ISGYO
|6,05
|189.789.227
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,13
|3.299.737
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.186.085
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|PAPIL
|18,85
|10.316.859
|% 9,98
|
|KARYE
|17,28
|62.477.590
|% -9,95
|
|PKENT
|359,70
|13.402.139
|% -5,74
|
|KAPLM
|45,00
|676.008
|% -4,94
|
|PGSUS
|89,40
|335.063.112
|% -4,39
|
|BTCIM
|14,20
|14.410.271
|% -4,05
|
|THYAO
|24,88
|3.646.639.003
|% -2,89
|
|GARAN
|11,68
|2.948.046.701
|% 5,42
|
|EREGL
|33,08
|2.818.385.673
|% 6,44
|
|KRDMD
|12,11
|2.179.771.799
|% 3,24
|
|YKBNK
|3,68
|1.765.762.101
|% 2,79
|
|YKBNK
|3,68
|1.765.762.101
|% 2,79
|
|GARAN
|11,68
|2.948.046.701
|% 5,42
|
|KRDMD
|12,11
|2.179.771.799
|% 3,24
|
|AKBNK
|7,10
|1.269.009.928
|% 1,00
|
|HUNER
|2,85
|443.266.093
|% 0,35
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8688
|13,8884
|% 0,32
|
|Euro
|15,5008
|15,5418
|% -0,19
|
|Sterlin
|18,5903
|18,6835
|% 0,31
|
|Frank
|15,0899
|15,1808
|% 0,27
|
|Riyal
|3,6963
|3,7149
|% 0,37
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|6,64
|
|Altın Gr.
|857
|857
|6,46
|
|Cumhuriyet
|5.709
|5.795
|50,00
|
|Tam
|5.674
|5.817
|41,93
|
|Yarım
|2.742
|2.814
|20,29
|
|Çeyrek
|1.375
|1.407
|10,14
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,68
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|0,13
|
|B. Petrol
|103
|103
|5,09
|
Seans Raporu
16:45
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16:59XU100
Endeks 1, 974 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 42 üstünde . İşlem hacmi 27, 377.00 milyon TL de
-
16:59PRKAB
Yüzde 9.95 oranında artışla 39.56 lira fiyatla işlem gören hissede 481, 333 adet işlem
-
16:57ALKA
Yüzde 7.69 oranında artışla 19.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 346, 850 adet işlem
-
16:56EREGL
Yüzde 6.63 oranında artışla 33.14 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 522, 064 adet işlem
-
16:55ALKA
Yüzde 7.58 oranında artışla 19.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 342, 889 adet işlem